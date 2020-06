Sapte suporteri din Muntenegru, care au fost la Belgrad, la meciul Partizan - Steaua Rosie, infectati cu coronavirus

Ziare.

"Este clar ca deplasarea cetatenilor nostri la derbiul jucat la Belgrad a provocat aceasta situatie", a declarat Jevto Erakovic, directorul Centrului clinic de la Podgorica, el subliniind ca se asteapta la "un numar mai ridicat de cazuri in urmatoarele zile".Meciul din 10 iunie, contand pentru semifinalele Cupei Serbiei, s-a desfasurat in fata a 16 000 de spectatori, informeaza lequipe.fr.La 2 iunie, autoritatile din Muntenegru anuntasera ca epidemia de coronavirus nu mai exista in aceasta tara, dupa ce din 5 mai nu se mai inregistrase niciun caz pozitiv.