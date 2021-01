Suporterii l-au dat afara de la Dinamo pe omul lui Cortacero. Ei il acuza ca a lipsit nemotivat de la munca

Decizia este justificata, in comunicatul clubului, prin faptul ca Serdean a avut absente nemotivate de la locul de munca in ultimele 30 de zile."Dinamo Bucuresti a decis astazi incheierea raporturilor contractuale cu presedintele executiv Dorin Serdean, a anuntat presedintele Consiliului de Administratie, Constantin Eftimescu, pentru site-ul oficial al clubului, www.fcdinamo.ro.Comisia de Disciplina din cadrul clubului nostru a constatat absentele nemotivate de la locul de munca, in ultimele 30 de zile, ale angajatului Dorin Serdean si a hotarat desfacerea contractului incheiat anul trecut intre cele doua parti.La sedinta organizata la sediul clubului a fost prezent si Dorin Serdean", se arata pe site-ul gruparii bucurestene.