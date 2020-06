Spectacol cu torte si fumigenene facut de suporterii Stelei la Crucea Eroilor de pe Caraiman

Ziare.

Duminica, s-au implinit 106 ani de la izbucnirea primul razboi mondial.Crucea comemorativa a Eroilor Romani este unul dintre simbolurile unitatii nationale, ale sacrificiului pentru infaptuirea acesteia si un omagiu adus celoir si-au jertfit viata in Primul Razboi Mondial.Peste 20 de suporteri au aprins torte, au scandat si au cantat exact ca pe stadion, in timp ce mai multi turisti s-au aratat deranjati de scandalul provocat in varf de munte de fanii "ros-albastrilor".