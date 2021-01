Suporterii actionari de la Dinamo nu se mai opresc din transferuri. L-au luat si pe Steliano Filip

Liber de contract, dupa ce a jucat in Grecia, fundasul stanga a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu Dinamo."STELIANO INAPOI IN HAITADDB intareste Dinamo, la solicitarea managerului nostru Jerry Gane.DDB s-a inteles cu STELIANO FILIP, care incepand de astazi s-a intors in MAREA FAMILIE DINAMO", este comunicatul fanilor postat pe pagina de facebook "Peluza catalin Hildan".Suporterii actionari s-au ocupat si de ultima deplasare a lui Dinamo, la Botosani. Ei au platit transportul si cele doua nopti de cazare in Moldova.CITESTE SI: