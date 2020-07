Suporterii FC Universitatea Craiova au vandalizat portretul lui Sorin Cartu din centrul Craiovei

Fanii au aruncat cu vopsea neagra pe zidul pe care este realizata pictura."Ne asumam ce s-a intamplat. Nu suntem de acord cu ceea ce se intampla in oras. Si noi cand am facut ceva cu Cristi Neamtu ne-a fost sters de oamenii primariei. Si noi cand am scris Oblemenco si Cristi nNeamtu pe ziduri la fel de frumos ne-au fost sterse de cei de la primarie. Legedele Craiovei atata lumea in oras: Noi suntem Craiova! De aici pleaca toate scandalurile in oras si vor fi scandaluri mari", a declarat la Pro X Andrei Preda, lider al Peluzei Sud, care sustine FCU Craiova.Pictura murala cu chipul lui Sorin Cartu a fost realizata la initiativa Peluzei Nord, care sustine CSU Craiova, fiind dezvelita in urma cu doua zile.