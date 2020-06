Suporterii rapidisti au sarbatorit pe noul stadion Giulesti implinirea a 97 de ani de la infiintarea clubului

Ziare.

In noaptea de miercuri spre joi, aproximativ 500 de fani au primit acceptul constructorilor de a intra in incinta santierului. O parte dintre acestia au urcat la tribuna a doua unde realizat un show pirotehnic si au afisat un banner inscriptionat cu mesajul: "Visul unei nopti de vara in a 97-a gara"Suporterii au cantat "La Multi Ani", dar si o serie de melodii interpretate in mod constant la partidele de fotbal de galeria giulesteana.Clubul de fotbal FC Rapid, aflat in prezent in Liga a II-a, a anuntat, pe site-ul sau oficial, ca va marca aniversarea a 97 de ani de la infiintare prin lansarea postului Rapid TV."Ziua de 25 iunie este cea mai importanta zi a anului pentru toata suflarea rapidista.Pe 25 iunie 1923, la atelierele Grivita, lua nastere o echipa care 97 de ani mai tarziu, dupa o istorie plina de amintiri frumoase, dar si de momente dificile, se bucura de o mare dragoste din partea a sute de mii de suporteri din toate colturile lumiiClubul Rapid a fost infiintat la 25 iunie 1923 de un grup de muncitori de la Atelierele Grivita CFR. De-a lungul timpului, clubul giulestean a purtat mai multe denumiri precum CFR Bucuresti, Locomotiva Bucuresti si Rapid Bucuresti, in palmaresul sau figurand 3 titluri oficiale de campioana (1967, 1999, 2003), 13 Cupe ale Romaniei (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006, 2007), 4 Supercupe ale Romaniei (1999, 2002, 2003, 2007), 1 Cupa a Ligii (1994) si 2 Cupe Balcanice (1965, 1966).Rapid este prima echipa romaneasca ajunsa in finala unei competitii europene inter- cluburi : Cupa Europei Centrale (1940 - finala cu Ferencvaros Budapesta nu s-a mai disputat din cauza razboiului).De asemenea, gruparea giulesteana are cel mai lung parcurs european al unei echipe romanesti intr-o competitie continentala intercluburi: 16 meciuri in Cupa UEFA , editia 2005-2006. Cele mai mari performante in Europa ale formatiei alb-visinii sunt reprezentate de participarile in faza sferturilor de finala ale Cupei Cupelor (1972-1973) si Cupei UEFA (2005-2006).