Suporterii vor reveni pe stadioane in Germania, din sezonul viitor

"Evenimentele sportive vor putea avea loc cu spectatori si cu respectarea distantei fizice si masurilor igienice", a spus el.Liga germana de fotbal (DFL) a anuntat, miercuri, ca a trimis un protocol detaliat cluburilor din primele doua divizii despre cum sa gestioneze o revenire treptata a fanilor pe arene in sezonul 2020/2021, care va incepe la mijlocul lunii septembrie. Ministerul Sanatatii a confirmat ca protocolul contine aspecte cheie ale prevenirii raspandirii noului coronavirus.Decizia de a permite sau nu participarea publicului va fi luata de autoritatile locale de sanatate in cazul fiecarui club.Braun a spus insa ca trebuie evitat un numar prea mare de persoane."Stadioanele nu vor fi pline si totul trebuie organizat si bine controlat", a declarat oficialul.Sezonul 2019/2020 al Bundesliga s-a incheiat in iunie, cu portile inchise, din cauza pandemiei de coronavirus.