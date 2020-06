Ziare.

com

Sute de oameni i-au asteptat la aeroport pe jucatorii Universitatii, care au venit de la Cluj cu avionul.Indiferent de varsta, suporterii olteni au inceput sarbatoarea in Craiova, imediat dupa finalul meciului castigat in Ardeal, cu 3-2."Luati titlul, ca nici nu stiti ce va fi in Craiova, cel putin o saptamana va dura sarbatoarea", a strigat din gura mare unul dintre suporterii aflati in fata aeroportului.Cu aceasta victorie, echipa lui Bergodi s-a apropiat la un punct de liderul CFR Cluj