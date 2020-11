Romanul s-a nascut poet. Dinamovistii au facut poezie pentru Cortacero. "Ce faci, Pablo? 'ntreaba fanii / La club n-avem nici de-o paine/ Ai de gand sa vii cu banii?/ Pablo ne raspunde: Maine"

Suporterii actionari l-au atacat direct pe Pablo Cortacero, cel care a promis marea cu sarea la Dinamo , insa nu a facut nimic.CAT DUREAZA IMEDIATU'?Ce faci, Pablo? 'ntreaba faniiLa club n-avem nici de-o paine.Ai de gand sa vii cu banii?Pablo ne raspunde: << Maine! >>Dar am febra, zice boss-ulSi ma te ca am CovidNu mai simt la bani mirosulSi in conturi simt doar vid.Intr-o banca daca intru,Aia-mi iau temperatura.Si nu pot sa trec de filtru,Ca ma da de gol caldura.O sa mai incerc de-acasa,Sa trimit online banetul,Dar ma tem ca iar iau plasa,Ca imi pica mereu net-ul.Dar sa n-aveti nicio teama,Ca si eu de-acuma-s caine...Sa nu mai stiu cum ma cheama,Daca nu fac plata maine!Sa moara toti sarlatanii,Sa n-aiba parte de soare,Daca n-o s-ajunga baniiSaptamana viitoare!Chiar acuma, de indata,Merge la banca baiatu'Doar sa-i mai numar o data,Pana trece imediatu'... -Sursa: Facebook Peluza Catalin HildanDinamo nu o duce deloc bine in campionat . "Cainii rosii" sunt pe locul 15, penultimul in Liga 1 , cu doar o victorie in 9 meciuri