VIDEO Probleme la Timisoara. Suporterii echipei Poli au fost amendati de jandarmi dupa ce au sarbatorit in strada ziua clubului

"4 decembrie este o zi de referinta in istoria Politehnicii si implicit a Timisoarei. La fel ca in fiecare an, sustinatorii clubului nostru marcheaza acest eveniment in mod special.Manifestari asemanatoare s-au desfasurat in anii trecuti inclusiv pe malurile Canalului Bega, sau chiar pe stadionul Stiinta, fara a se inregistra niciodata incidente neplacute.Anul acesta, clubul nostru, impreuna cu suporterii, au dorit sa marcheze cei 99 de ani de la infiintarea Societatii Sportive Politehnica Timisoara pe propria arena, stadionul "Stiinta", proprietatea Universitatii Politehnica Timisoara.Jucatorii echipei de seniori urmau sa asiste la show-ul creat de cateva zeci de fani, incepand cu ora 19.21, timp de doua minute, fiind prezenti la teren alaturi de antrenorul Dan Alexa si restul staff-ului tehnic.Imagini reprezentative din istoria clubului au fost redate si pe tabela de marcaj a arenei", se arata intr-un comunicat de presa al clubului Politehnica Timisoara.Jandarmii i-au intampinat pe cei care au vrut sa aniverseze pe stadion si au oprit accesul fanilor."Reprezentantii clubului Politehnica, precum si suporterii care si-au exprimat dorinta sa participe la acest eveniment "in familie" au fost neplacut surprinsi sa fie intampinati la baza sportiva a Universitatii Politehnica de catre un efectiv impresionant de jandarmi, inclusiv trupe de interventie, la toate intrarile stadionului "Stiinta".Accesul fanilor a fost blocat pe motiv ca ar fi trebuit depusa o cerere la Primaria Timisoara in care sa fie explicat evenimentul. Reprezentantii suporterilor au negociat zeci de minute cu cei de la Jandarmerie, asigurandu-i ca va fi respectata distantarea fizica a celor care participa si respectarea tuturor legilor in vigoare, mai ales ca numarul participantilor nu depasea o suta de persoane", mai arata sursa citata.Cu toate acestea, suporterii au organizat un moment aniversar, in centrul orasului."Suporterii clubului nostru au organizat un moment aniversar jumatate de ora mai tarziu, in Piata Unirii, dorind sa marcheze un moment important din istoria clubului.Un club care a adus mandrie Timisoarei in istoria sa de 99 de ani. Insa din pacate o actiune in forta a Jandarmeriei, alaturi de trupele speciale, au transformat un moment de sarbatoare intr-un nou prilej de spectacol si demonstratie de forta in fata publicului larg", se mai arata in comunicat.Reprezentantii clubului de fotbal condamna ferm reactia fortelor de ordine."Condamnam ferm pe aceasta cale lipsa de tact si excesul de zel al fortelor de ordine intr-o situatie ce nu prezinta niciun risc si niciun potential de escaladare", se mai arata in comunicat.Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei, 12 suporteri care au participat la spectacolul pirotehnic aniversar din centrul orasului Timisoara au fost amendati cu 6.250 de lei, in total.