Modificari in programul "tricolorilor" din Norvegia, din cauza conditiilor meteo

Astfel, s-a solicitat UEFA iar forul continental a decis ca antrenamentele oficiale programate azi pentru ambele echipe sa fie mutate de pe Stadionul Ullevaal, unde erau programate initial si unde se va disputa si partida, pe arena Bislett din Oslo.Decizia a venit si in contextul faptului ca pe Ullevaal s-a disputat joi semifinala barajului EURO dintre Norvegia si Serbia (1-2 dupa prelungiri), iar terenul nu poate rezista in conditii optime sub influenta tuturor factorilor.In concluzie, antrenamentul oficial al tricolorilor de azi ramane la 19:00 ora Romaniei, dar pe alt stadion, in vreme ce conferinta de presa la care vor participa Ianis Hagi si Mirel Radoi a fost mutata la 12:00 ora Romaniei si ramane la Ullevaal.