Cine e fostul fotbalist care a dezvăluit că suferă de demență: ”Medicii au spus că mai am între 2 şi 10 ani”

Fostul fundaş al echipei de fotbal american Minnesota Vikings, Tommy Kramer, a anunţat miercuri pe reţelele de socializare că suferă de demenţă. Bărbatul în vârstă de 69 de ani a fost diagnosticat anul trecut.

Acest anunţ îl urmează pe cel al lui Brett Favre cu o zi înainte. Marţi, fostul fundaş al vedetei Green Bay a dezvăluit, în cadrul unei audieri în faţa aleşilor Congresului de la Washington, că suferă de boala Parkinson la vârsta de 54 de ani.

„Este prea târziu pentru mine”, a declarat câştigătorul Super Bowl din 1997, în timp ce vorbea despre tratamentul contuziilor.

„După anunţul de ieri (marţi) al lui Brett Favre, trebuie să le spun tuturor că am fost diagnosticat cu demenţă acum un an la clinica NFL din Cleveland”, a scris pe X Tommy Kramer, care s-a retras în 1990 după un ultim sezon profesionist cu New Orleans Saints. ”Medicii au spus că mai am între 2 şi 10 ani. Tocmai mi-am făcut controlul anual, boala nu a avansat şi nu mai consum substanţe interzise de aproape un an, ceea ce ajută”.

„Vă rog, fără compasiune, am trăit o viaţă minunată şi nu aş schimba nimic. Nimeni nu a vrut să câştige mai mult decât mine şi nu am renunţat niciodată, şi exact aşa voi lupta şi acum. Fotbalul este viaţa pe care am ales să o trăim şi uneori se pot întâmpla astfel de lucruri. Sunt recunoscător NFL pentru oportunitate şi mă bucur că încearcă să facă lucruri pentru a proteja jucătorii de astăzi. Din punct de vedere financiar sunt bine, dar ştiu că există jucători cu care am jucat şi care au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi. Din păcate pentru mine, NFL va încerca doar să mă ajute cu facturile medicale şi cu terapia pe care asigurarea mea personală nu le va acoperi. Sper să atrag atenţia asupra acestei probleme, astfel încât NFL să îi poată ajuta pe alţii şi pe viitorii jucători care se luptă cu boli ca mine. Pentru mine, totul se rezumă la fani şi, atâta timp cât voi putea, voi continua să fiu acolo şi să călătoresc în oraşele mici pe care le iubesc cel mai mult şi să mă întâlnesc cu fanii. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul şi nu uitaţi niciodată: „Nu suntem aici pentru mult timp, suntem aici pentru a ne simţi bine”, a afirmat Kramer.

