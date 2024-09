Un fost fotbalist al Barcelonei a semnat cu o echipă din Rusia

Mijlocaşul bosniac Miralem Pjanic a semnat joi un contract cu echipa CSKA Moscova, care evoluează în prima ligă din Rusia.

Contractul semnat de Miralem Pjanic (34 de ani) cu clubul CSKA Moscova se întinde pe perioada unui an, dar are şi o clauză de prelungire opţională pentru un al doilea an.

Pjanic a evoluat în ultimele două sezoane la echipa Sharjah FC, din Emiratele Arabe Unite, şi era liber de contract.

CSKA Moscova este al optulea club din cariera bosniacului, după Metz, Lyon, AS Roma, Juventus Torino, FC Barcelona, Beşiktaş şi Sharjah.

Ads