Fotbalistul român care și-a tatuat toată familia pe corp. E antrenat de ”Harry Potter”!

Robert Sălceanu, unul dintre fundașii de bază ai Gloriei Buzău, echipă antrenată de Harry Potter – Andrei Prepeliță, nu se desparte de cei dragi nici în timpul meciurilor. Și-a tatuat pe piele zodia tatălui, a fratelui și ochiul mamei sale.

La 19 ani, Robert Sălceanu, este jucător cu ștate vechi la Gloria Buzău. Pentru tânărul fundaș este la cel de-al treilea sezon la echipă și speră ca anul acesta să fie unul norocos, mai ales că a venit cu bagheta magică “Harry Potter” Andrei Prepeliță.

“Îmi doresc să ne îndeplinim obiectivul, acela de a promova. Și cu siguranță va veni această promovare. Am ratat anul trecut, acum 2 ani am pierdut la ultimul meci intrarea în play-off, anul acesta trebuie să fie al nostru. În ultimii ani, am prins toate dezamăgirile cu Gloria” - Robert Sălceanu, jucător Gloria Buzău.

Foarte apropiat de cei dragi, fotbalistul a ținut să aibă familia tot timpul alături de el.

„Am 5 tatuaje, iar 3 dintre ele sunt legate cei dragi. Am pe piele zodia tatălui meu, a fratelui meu și ochiul mamei mele” - Robert Sălceanu, jucător Gloria Buzău.

Părinții sunt cei care îl încurajează pe Robert și îi urmăresc toate partidele.

„Uneori vin și pe stadion, dar nu există meci al meu la care să nu se uite. Au emoții mai mari ca mine, iar tata de fiecare dată îmi spune unde greșesc. Mama trăiește meciurile mele la maxim și e tare mândră de mine când câștig” - Robert Sălceanu, jucător Gloria Buzău.

Robert și-a făcut primul tatuaj în urmă cu un an și jumătate.

„Tatuajul se numește ”Cei slabi devin eroi”. Aceasta este dorința mea în viață, de a munci foarte mult și de a ajunge cât mai sus. Și mai am unul care este echilibrul dintre inimă și creier și care mă reprezintă, pentru că toate deciziile pe care le iau sunt ale mele” - Robert Sălceanu, jucător Gloria Buzău.

Înainte de meciuri, tânărul sportiv antrenat de Andrei Prepeliță are câteva tabieturi de la care nu se abate.

„În mare parte trebuie să mănânc foarte bine înainte de meci și dimineața trebuie să mă concentrez foarte bine asupra meciului. Și cu o zi înainte îmi place să mă uit la imagini cu diverși fotbaliști care joacă pe postul de fundaș stânga” - Robert Sălceanu, jucător Gloria Buzău.

Din luna iunie, Andrei Prepeliță este noul antrenor al Gloriei Buzău. El a semnat un contract cu Gloria Buzău pe un an, cu opțiune de prelungire în cazul în care va duce echipa în SuperLigă.

Prepeliță, poreclit „Harry Potter”, a mai avut oferte și de la formații din SuperLigă, dar nu a putut să le accepte.

„Am mai avut câteva discuții în Liga 1, îmi doream să rămân acolo, mai ales după rezultatele pe care le-am făcut la Pitești, doar că neavând licența Pro, au fost unele probleme. Și unele cluburi nu și-au asumat și atunci a picat totul și am decis că, dacă voi merge la Liga a II a, voi merge la o echipă care vrea să promoveze” - Andrei Prepeliță, antrenor Gloria Buzău.

