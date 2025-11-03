Un fotbalist se numără printre victimele atacului cu cuţitul dintr-un tren

Un fotbalist se numără printre victimele atacului cu cuţitul dintr-un tren
Jonathan Gjoshe FOTO Scunthorpe

Jucătorul echipei Scunthorpe United, din divizia a cincea engleză, Jonathan Gjoshe, a fost rănit sâmbătă seara în timpul atacului cu cuţitul dintr-un tren. Luni, el era încă internat, dar viaţa lui nu este în pericol.

După cum a precizat clubul său, Scunthorpe United, Jonathan Gjoshe (22 de ani) se numără printre cele zece persoane rănite de agresor. „Confirmăm că Jonathan a fost rănit în timpul atacului, dar viaţa lui nu este în pericol”, a scris clubul din divizia a cincea engleză într-un comunicat. „El este încă internat în spital. Ancheta fiind în curs, nu putem furniza alte informaţii în acest moment.”

Cinci persoane sunt încă în spital

Atacul a avut loc într-un tren care plecase din Doncaster (nord) către gara King's Cross din Londra. Suspectul, un britanic de 32 de ani născut în Regatul Unit, s-a urcat în trenul de mare viteză la Peterborough. El a fost acuzat de tentativă de omor cu arma albă împotriva a zece persoane şi împotriva unei a unsprezecea persoane mai devreme în aceeaşi zi în estul Londrei, într-o staţie a reţelei de metrou automat.

Mai mulţi martori au povestit presei despre panica din vagon, „sângele împrăştiat peste tot” şi strigătele care avertizau pasagerii că un bărbat „înjunghie pe toată lumea”. Au trecut opt minute între momentul în care a fost tras semnalul de alarmă în tren şi arestarea suspectului.

Luni, cinci dintre cele zece persoane rănite sâmbătă seara erau încă internate, printre care Jonathan Gjoshe şi un angajat al companiei feroviare LNER care a încercat să-l oprească pe agresor.

