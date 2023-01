O fotbalistă își acuză fosta echipă că nu a plătit-o cât timp a fost însărcinată. Procesul a ajuns la FIFA

Jucătoarea de fotbal Sara Björk Gunnarsdóttir, fost mijlocaş la Olympique Lyon între 2020 şi 2022, a afirmat că gruparea franceză nu i-a plătit salariul timp de câteva luni când era însărcinată.

Printre cei mai buni mijlocaşi din lume, Sara Björk Gunnarsdóttir a venit la Lyon în vara lui 2020, după patru ani la Wolfsburg, cel mai bun club de fotbal feminin german.

„Când am devenit profesionistă, i-am spus agentului meu: vreau să joc la Wolfsburg şi Lyon. În 2020 mi-am realizat visul, apoi am rămas însărcinată”, a explicat jucătoarea islandeză.

Sara Björk Gunnarsdóttir află de sarcină la începutul lunii martie şi simte imediat bucurie, dar şi teamă în raport cu jobul ei. Ea a anunţat oficial clubul câteva săptămâni mai târziu, înainte de a se întoarce în Islanda în iulie. Jucătoarea a rămas acolo până la naşterea copilului ei în noiembrie, înainte de a reveni la Lyon în ianuarie.

Numai că, timp de câteva luni, clubul francez nu i-a plătit salariul sau l-a plătit doar parţial. Jucătoarea mai dezvăluie că oficialii clubului au fost distanţi cu ea şi nu au contactat-o în lunile petrecute în Islanda.

Deşi clubul invocă legea franceză ca să nu o plătească pe Sara Björk Gunnarsdóttir timp de câteva luni, jucătoarea, acum în vârstă de 32 de ani, a sesizat FIFA. A câştigat cazul în mai anul trecut, iar Olympique Lyon i-a plătit întregul salariu. O sumă de aproximativ 100.000 de euro.

„Nu, nu este vorba de doar afaceri. Este vorba despre drepturile mele ca muncitor, femeie şi om. Am vrut să-mi spun povestea după tratamentul pe care l-am primit la Lyon în timpul sarcinii”, explică jucătoarea pe reţelele sale de socializare.

După doi ani tumultuosi la Lyon, Sara Björk Gunnarsdóttir poartă acum culorile lui Juventus Torino. Ea s-a retras şi din echipa naţională.

This story is bigger than me! It’s a wake up call for all clubs and it’s a message to all players that if they get pregnant or want to get pregnant during their career they have their rights and guarantees!@PlayersTribune @FIFPRO https://t.co/Rnzj7lua9g