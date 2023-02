Arbitru bătut măr de jucătoare la un meci de fotbal feminin VIDEO

Scene greu de imaginat pe un teren de sport s-au petrecut la un meci de fotbal feminin dintre două echipe africane.

Partida dintre DC Motema Pembe și TP Mazembe, din prima ligă a Republicii Democrate Congo, a fost tulburată de nemulțumirea jucătoarelor echipei gazdă, care l-au alergat pe arbitru și l-au luat la pumni și picioare, acesta scăpând greu din mâinile fotbalistelor.

Nervii au degenerat pentru că acesta nu a dictat un penalty în favoarea lor, dar reacția este exagerată ținând cont că scorul era 5-1 pentru agresoare.

Imaginile cu arbitrul bătut au devenit rapid virale și s-au răspândit în toată lumea.

🎥 Players of DC Motema Pembe women’s team chased and attack a referee for not awarding them a penalty in their game against TP Mazembe women’s team. pic.twitter.com/DY0VtAJJOd