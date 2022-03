Fotograf norvegian celebru, arestat în Grecia pentru spionaj. Ce imagini i-au fost găsite în aparat

Un fotograf norvegian de renume, Knut Bry, în vârstă de 75 de ani, este acuzat de spionaj de către autorităţile elene şi a fost arestat miercuri, 16 martie, la Lesbos.

El a fotografiat de pe această insulă nave aparţinând Pazei de Coastă şi Marinei greceşti, anunţă autorităţile, relatează AFP.

Knut Bry, care este membru de mai mulţi ani al unei asociaţii de susţinere a migranţilor, este foarte critic cu politica antimigraţie a Greciei.

Greek authorities arrested award-winning Norwegian photographer Knut Bry on Lesvos for espionage because he was taking photos of coast guard boats at the port.

Another shameful move by the very same authorities that have demolished our rule of law to serve inane political ends. pic.twitter.com/ikyqD6aNEu