Un aisberg cu o formă obscenă a fost fotografiat în estul Canadei. ”Ireal cât de mult arăta ca... știți voi” FOTO

Fotograful canadian Ken Pretty a surprins un aisberg cu o formă interesantă de 30 de metri în largul coastei de est a Newfoundland (Canada).

Pretty, originar din orașul Dildo, și-a dat seama că masa de gheață seamănă cu o parte caracteristică a anatomiei umane masculine, scrie The Guardian.

„Privind de pe țărm, nu era destul de clar”, a spus Pretty. „Dar odată ce am dus drona acolo, a fost ireal cât de mult arăta ca... știți voi…”

Imaginile lui Pretty au provocat o avalanșă de ironii pe Facebook, unde utilizatorii au speculat că aisbergul va trece probabil în curând pe lângă Dick's Cove, Newfoundland, sau sugerând că ar putea oferi gheață pentru „cea mai tare băutură”.

Un altul a întrebat: „De acolo provin puii de aisberg?”

O femeie l-a numit „Dickie Berg”. „Acest nume va rămâne cu siguranță”, a spus Pretty.

Pretty a spus că asemănarea este atât de marcantă încât mulți vor spune că imaginea este falsă. „Oamenii nu cred că este real. Ei cred că a fost photoshopat”, a spus el.

Aisbergurile au reprezentat multă vreme o atracție profitabilă pentru turiști, care se îngrămădesc pe coasta de est a Newfoundland-ului în lunile de primăvară, în timp ce bucățile de gheață, ce vin din Groenlanda, plutesc pe Oceanul Atlantic.

Guvernul din Newfoundland și Labrador administrează site-ul web ”Iceberg Finder” și a identificat 66 dintre ele care trec în prezent.

Considerate de mulți a fi una dintre cele mai curate ape de pe planetă, aisbergurile sunt căutate și în timpul primăverii.

Apa, odată îmbuteliată, este vândută în toată lumea, inclusiv în China, Coreea și Arabia Saudită. În 2019, hoții au furat apă de aisberg în valoare de 9.000 de dolari.

La o zi după ce Pretty a fotografiat aisbergul, vârful în formă de bulb s-a prăbușit.

"Dus dar nu uitat. Pentru totdeauna în inimile noastre”, spune un comentator.

Pretty recunoaște că numele orașului său natal a ”potențat” glumă. (Toronto Star și-a titrat povestea: „Omul cu vibrator fotografiază aisbergul falic în Conception Bay”.)

„Dar dacă acest aisberg poate pune un zâmbet pe fețele oamenilor, totul merită”, a spus el.

A Dildo, N.L. man’s photo of a phallic iceberg in Newfoundland’s Conception Bay is garnering laughs across the globe 🤣

Icebergs float into Newfoundland and Labrador waters in the spring, carried by ocean currents from the north.

📸: The Canadian Press/HO-Ken Pretty pic.twitter.com/s0Jp6hjkz0