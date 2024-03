Agenţia de ştiri afiliată ISIS Amaq a publicat fotografia celor patru atacatori și o filmare explicită care pretinde că înfăţişează atacul de la vineri de la o sală de concerte din suburbiile Moscovei, înregistrată de unul dintre atacatori, sugerând că autorii au avut o legătură directă cu ISIS pentru a putea transmite videoclipul, scrie CNN.

CNN afirmă că a geolocalizat filmarea la sala de concerte şi notează că metadatele de identificare ale acesteia au fost şterse.

Videoclipul, care are o durată de aproximativ 90 de secunde, înfăţişează patru atacatori cu feţele blurate şi vocile distorsionate, în ceea ce pare a fi complexul Crocus City Hall.

Al-Amaq, a Media Outlet linked to ISIS has released several Minutes of Footage which was Filmed by the 4 Tajik Terrorists during last night’s Terrorist Attack on the Crocus Concert Hall in the Russian Capital of Moscow; due to the Graphic Nature of the Footage I will not be able… pic.twitter.com/f7iSZRAoMj