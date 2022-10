Fotografie veche din Slovenia folosită de Rusia ca să acuze Ucraina de pregătirea unei ”bombe murdare”

Rusia a folosit o fotografie din Slovenia datată 2010 pentru a susţine pe Twitter afirmaţiile despre o "bombă murdară" care ar fi pregătită de Ucraina, a declarat miercuri guvernul sloven, relatează AFP.

Utilizarea fotografiei "a fost făcută necorespunzător şi fără aprobarea autorităţilor slovene", a declarat Dragan Barbutovski, consilier al biroului premierului Robert Golob.

Anterior, guvernul sloven a publicat o serie de tweet-uri în limba engleză în care denunţa faptul că "fotografia folosită de Ministerul rus de Externe pe Twitter" este "o fotografie a Agenţiei Slovene pentru Deşeuri Radioactive (ARAO)".

Ministerul rus de Externe a postat luni pe Twitter următorul mesaj, tot în limba engleză: "Ministerul rus al Apărării: conform informaţiilor de care dispunem, două organisme ucrainene au primit ordinul să creeze #bomba murdară".

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR