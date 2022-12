Fotografii detaliate ale unui grup de bombardiere rusești de la baza aeriană Engels, surprinse cu doar câteva zile înainte de atac au fost publicate pe internet.

Fotografiile din satelit surprind baza aviației strategice a Forțelor Aerospațiale Ruse

Aparatele de zbor erau strâns grupate, reprezentând o țintă convenabilă pentru un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Imaginile au fost surprinse de MAXAR Technologies.

Canalul de Telegram al mercenarilor ruși GRAY ZONE atrage atenția asupra faptului că o poză detaliată a fost făcută cu doar câteva zile înainte de explozia de astăzi. Pe fotografia din satelit sunt 12 bombardiere rusești, Tu-160 și Tu-95. Care dintre aeronave au fost avariate sau distruse nu este încă clar.

„Cu siguranță merită să acordăm atenție faptului că cu doar câteva zile înainte de atac, sateliții de informații spațiale ale companiei private americane MAXAR, au făcut fotografii de înaltă calitate ale aerodromului Engels, unde inamicul a comis astăzi un sabotaj. De asemenea, este de remarcat că o companie privată are aproximativ de două ori mai mulți sateliți pentru recunoaștere aeriană decât noi. O singură companie, MAXAR, are 4 sateliți, în timp ce Roskosmos are în prezent doar 2 activi”, notează partea rusă.

Mass-media rusă continuă să fie revoltată de atacul îndrăzneț al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Astăzi, în jurul orei 6.00, o dronă a atacat baza aeriană din Saratov, unde rușii au avioane strategice care efectuează lovituri cu rachete pe teritoriul Ucrainei.

Ads