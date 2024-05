Fotografii din Gaza și Ucraina pot fi văzute în București, în cadrul expoziţiei internaţionale anuale World Press Photo

Cea de-a 67-a ediţie a expoziţiei internaţionale anuale World Press Photo va putea fi vizitată în perioada 18 mai - 7 iunie în Bucureşti, în Piaţa Universităţii. Cele 146 de fotografii pun în lumină relatări despre războiul din Gaza şi Ucraina, migraţie, schimbări climatice, familie şi sănătate mintală şi demonstrează importanţa fotografiei jurnalistice în jurul lumii, anunţă organizatorii.

Expoziţia va fi însoţită şi de un audio-tur gratuit, realizat în parteneriat cu aplicaţia Smartify, prin care vizitatorii vor putea asculta, pe propriile device-uri, povestea fiecărei fotografii câştigătoare.

Cristian Movilă, fondatorul fundaţiei Eidos şi reprezentantul World Press Photo în România a declarat: „2024 va aduce aproximativ 49% din populaţia globului la urne. Este anul în care 64 de ţări (plus Uniunea Europeană) îşi va alege viitorul. Desigur, nu toate ţările asigură un proces de votare democratic, însă rezultatele vor spune multe despre lumea în care trăim. Aşa că expoziţia de anul acesta cred că este şi mai importantă ca în ceilalţi ani. Pe lângă faptul că ne face conştienţi de problemele din întreaga lume, ea poate funcţiona şi ca un vizor ce transpune privitorul în papucii cetăţenilor care îşi trăiesc vieţile în diverse regimuri politice, conflicte armate sau cataclisme naturale. Parcurgerea expoziţiei poate fi un preview foarte bun a modului în care vrem să arate viitorul nostru”.

Competiţia World Press Photo recunoaşte fotojurnalismul de calitate şi premiază imagini şi poveşti din întreaga lume.

Cei patru câştigători globali au fost selectaţi din 24 de câştigători regionali, aleşi din jurizarea a 61.062 lucrări înscrise de către 3.851 fotografi din 130 de ţări.

Cei patru câştigători globali sunt:

Premiul fotografia anului: A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece, Mohammed Salem, Palestine, Reuters

Premiul articolul anului: Valim-babena, Lee-Ann Olwage, South Africa, for GEO

Premiul pentru proiecte pe termen lung: The Two Walls, Alejandro Cegarra, Venezuela, The New York Times/Bloomberg

Premiul pentru proiect cu format liber: War Is Personal, Julia Kochetova, Ukraine

Expoziţia World Press Photo este adusă în România de Fundaţia Eidos, finanţată de Ministerul Culturii şi organizată în cadrul programului „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană", un proiect al Primăriei Capitalei, prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, alături de ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Municipiului Bucureşti, în calitate de operatori zonali.

