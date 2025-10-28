7 reguli pentru a arăta mai încrezător în fotografii: postura, unghiul feței și gesturile fac diferența. Expertă: "Nimeni nu este perfect simetric"

Fotografiile reușite depind nu doar de aparatul foto, ci și de modul în care corpul și fața sunt poziționate. Postura, unghiul feței și gesturile mâinilor pot transforma complet modul în care cineva este perceput. Prin câteva trucuri simple, orice persoană poate părea mai încrezătoare și mai puternică în fața camerei.

O expertă în poziționarea pentru fotografii a explicat regulile esențiale pentru a obține imagini care inspiră încredere într-un articol publicat de cnbc.com.

"Ca expertă în poziționarea în fotografii, am lucrat cu mii de persoane în ultimii opt ani. Jobul meu este să mă asigur că arată și se simt cât mai bine atunci când sunt fotografiați.

Când interacționezi cu cineva în viața de zi cu zi, limbajul corpului transmite nuanțe complexe, fiind perceput în trei dimensiuni. Fotografia este un mediu 2D, așa că trebuie să creăm mișcare și adâncime prin poziționarea corpului în moduri foarte precise. Unele tehnici pot părea nenaturale.

Fie că e vorba de un portret profesional, o poză pentru o aplicație de dating sau o fotografie de grup cu prietenii, iată câteva reguli pentru a te simți mai confortabil(ă), mai încrezător(încrezătoare) și mai puternic (puternică) în fiecare fotografie."

1. Fii atent(ă) la postura ta

„Când te simți stânjenit(ă), e natural să încerci să te „micșorezi”, rotindu-ți umerii înainte și apropiind brațele și picioarele. Dar această poziție poate face ca membrele să se contopească, iar corpul să pară mai voluminos decât este. Spațiul dintre membre, sau spațiul negativ, oferă „respirație” posturii și este esențial într-o fotografie, pentru că definește forma corpului perceput de privitor.

Truc simplu: imaginează-ți un fir invizibil care te trage în sus de la călcâie până la creștetul capului. Acest lucru alungește corpul, deschide pieptul și permite brațelor să cadă într-o poziție naturală.

Ce să faci: Stai drept(ă) și lasă brațele să cadă natural.

Ce să nu faci: Nu-ți rostogoli umerii și nu te micșora."

2. Găsește-ți unghiul universal care te avantajează în fotografii

"Privind camera direct în față, poți părea mai pătrățos sau mai lat decât în realitate.

Pentru mai multă adâncime, întoarce corpul la aproximativ 45 de grade. Aceasta adaugă dimensiune și efect de alungire și subțiere.

Poți experimenta cu poziția umerilor, fie urmând linia șoldurilor, fie întorcându-i mai mult spre cameră.

Ce să faci: Întoarce-ți corpul pentru adâncime.

Ce să nu faci: Nu privi camera direct din față."

3. Mută-ți greutatea corporală pentru o postură mai naturală și echilibrată

"Statul cu greutatea distribuită egal pe ambele picioare poate părea natural, dar poate face corpul să pară rigid și plat.

În schimb, mută greutatea pe un picior pentru a crea mișcare și dinamism.

Recomand să faci un pas în spate cu un picior și să lași celălalt să cadă natural în față, cu călcâiul ușor ridicat.

Ce să faci: Creează senzația de mișcare.

Ce să nu faci: Nu sta cu greutatea distribuită uniform."

4. Arată părțile laterale ale mâinilor

"Mâinile acționează ca săgeți care ghidează privirea în fotografie. Dacă palmele sau spatele mâinilor sunt orientate spre cameră, acestea par plate și late, distrăgând atenția de la față și corp și făcând postura mai puțin elegantă.

Ajustare simplă: Înclină mâinile astfel încât degetul mic sau mare să fie orientat spre cameră. Împingerea ușoară a umerilor înapoi ajută mâinile să se poziționeze mai natural.

Ce să faci: Ține degetul mic sau mare orientat spre cameră.

Ce să nu faci: Evită să ții mâinile complet plate."

5. Împinge ușor fruntea înainte

"Când râdem sau zâmbim natural, mulți înclinăm instinctiv capul pe spate. În realitate arată bine, dar în 2D nu se traduce la fel.

Mai bine: Împinge ușor fruntea spre cameră pentru a alungi spațiul dintre bărbie și gât și a părea mai conectat(ă) la obiectiv.

Ce să faci: Înclină fruntea spre obiectiv.

Ce să nu faci: Înclină capul pe spate.

6. Înclină fața

"Nimeni nu este perfect simetric. În fotografie, micile diferențe pot deveni evidente.

Pentru a echilibra asimetria și a crea mai multă dimensiune, evită să privești camera direct. Înclină ușor fața într-o parte.

Ce să faci: Întoarce subtil fața într-o parte.

Ce să nu faci: Nu privi camera direct din față."

7. Renunță la ”cheese” pentru un zâmbet mai autentic

Mulți au fost învățați să spună „cheese” la zâmbet, dar asta întinde gura lateral, nu în sus. La adulți poate părea forțat.

Alternativă: Spune cuvinte precum „money”, „yoga” sau „hey”, care ridică natural colțurile gurii și creează un zâmbet autentic."

Concluzie

Oricine poate arăta bine într-o fotografie. Trebuie doar să înțelegi cum să lucrezi cu corpul și cu camera pentru a transmite încredere și prezență, scrie cnbc.com.

