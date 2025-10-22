Un nou scandal zguduie sectorul auto: Anchetă lansată după „frânări fantomă”. Care sunt mărcile populare afectate de probleme

Sute de persoane din Franța au raportat „frânări fantomă” FOTO Pexels

Sute de șoferi au raportat că au experimentat „frânări fantomă” în ultimele luni. Mașinile lor s-au oprit brusc fără motiv, uneori chiar în mijlocul traficului. Autoritățile au declanșat verificări pentru a înțeleagă amploarea acestui fenomen. Mai multe mărci sunt vizate: Peugeot, Skoda, Renault, Tesla, Honda.

Aceste incidente au dus la o serie de accidente în ultimele luni. Sute de oameni și-au împărtășit poveștile online. Dar rămâne dificil să se obțină o cifră exactă, scrie RTL.

Oficial, Ministerul Transporturilor din Franța a primit câteva zeci de rapoarte din această vară. Această cifră este subestimată, potrivit autorităților, având în vedere numeroasele rapoarte online. O șoferiță a creat un grup pe Facebook pe această temă, iar peste 700 de persoane au contactat-o ​​deja pentru a-i descrie aceeași problemă.

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, Ministerul Transporturilor a decis să ia măsuri. Potrivit RTL, un chestionar va fi publicat în zilele următoare pentru a permite tuturor celor afectați să se manifeste. Formularul va fi postat pe site-ul ministerului.

Ads

Între timp, ancheta deschisă în august este încă în desfășurare.

Ministerul Transporturilor efectuează propriile teste asupra vehiculelor și audiază opinii de la producători, furnizori și experți. Mai multe mărci au fost evidențiate de șoferi, inclusiv Peugeot, Skoda, Renault, Tesla și Honda.

Cu toate acestea, toate companiile refuză să își asume responsabilitatea și spun că așteaptă rezultatele evaluărilor experților. Până în prezent, nu s-au găsit dovezi ale unui defect din partea vreunui producător anume.

Aceste evaluări ale experților ar trebui să ajute la identificarea cauzei acestor defecțiuni.

Sistemul automat de frânare de urgență, probabilul vinovat

Obligatoriu la toate mașinile noi din 2022, sistemul automat de frânare de urgență se bazează pe un sistem de senzori și camere concepute pentru a detecta obstacolele și a frâna brusc în cazul unei coliziuni iminente.

Ads

Acest sistem ar putea fi afectat de erori.

Se iau în considerare mai multe ipoteze

În primul rând, există vreme rea; ploile abundente ar putea perturba senzorii. De asemenea, aceștia trebuie calibrați corespunzător, deoarece chiar și o mică nealiniere poate avea consecințe grave. După un impact sau o înlocuire a parbrizului, de exemplu, recalibrarea este întotdeauna necesară. Însă această operațiune nu este întotdeauna efectuată de service-uri auto.

Dacă sunteți afectat de această frânare automată de urgență, este important să nu dezactivați singur sistemul. Este totuși o funcție salvatoare. Dacă aveți îndoieli, cel mai bine este să mergeți la service-ul auto care v-a fabricat mașina pentru a calibra senzorii, a actualiza software-ul și a face sistemul să funcționeze corect.

Ads