Un nou scandal zguduie sectorul auto: Anchetă lansată după „frânări fantomă”. Care sunt mărcile populare afectate de probleme

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 10:29
282 citiri
Un nou scandal zguduie sectorul auto: Anchetă lansată după „frânări fantomă”. Care sunt mărcile populare afectate de probleme
Sute de persoane din Franța au raportat „frânări fantomă” FOTO Pexels

Sute de șoferi au raportat că au experimentat „frânări fantomă” în ultimele luni. Mașinile lor s-au oprit brusc fără motiv, uneori chiar în mijlocul traficului. Autoritățile au declanșat verificări pentru a înțeleagă amploarea acestui fenomen. Mai multe mărci sunt vizate: Peugeot, Skoda, Renault, Tesla, Honda.

Aceste incidente au dus la o serie de accidente în ultimele luni. Sute de oameni și-au împărtășit poveștile online. Dar rămâne dificil să se obțină o cifră exactă, scrie RTL.

Oficial, Ministerul Transporturilor din Franța a primit câteva zeci de rapoarte din această vară. Această cifră este subestimată, potrivit autorităților, având în vedere numeroasele rapoarte online. O șoferiță a creat un grup pe Facebook pe această temă, iar peste 700 de persoane au contactat-o ​​deja pentru a-i descrie aceeași problemă.

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, Ministerul Transporturilor a decis să ia măsuri. Potrivit RTL, un chestionar va fi publicat în zilele următoare pentru a permite tuturor celor afectați să se manifeste. Formularul va fi postat pe site-ul ministerului.

Între timp, ancheta deschisă în august este încă în desfășurare.

Ministerul Transporturilor efectuează propriile teste asupra vehiculelor și audiază opinii de la producători, furnizori și experți. Mai multe mărci au fost evidențiate de șoferi, inclusiv Peugeot, Skoda, Renault, Tesla și Honda.

Cu toate acestea, toate companiile refuză să își asume responsabilitatea și spun că așteaptă rezultatele evaluărilor experților. Până în prezent, nu s-au găsit dovezi ale unui defect din partea vreunui producător anume.

Aceste evaluări ale experților ar trebui să ajute la identificarea cauzei acestor defecțiuni.

Sistemul automat de frânare de urgență, probabilul vinovat

Obligatoriu la toate mașinile noi din 2022, sistemul automat de frânare de urgență se bazează pe un sistem de senzori și camere concepute pentru a detecta obstacolele și a frâna brusc în cazul unei coliziuni iminente.

Acest sistem ar putea fi afectat de erori.

Se iau în considerare mai multe ipoteze

În primul rând, există vreme rea; ploile abundente ar putea perturba senzorii. De asemenea, aceștia trebuie calibrați corespunzător, deoarece chiar și o mică nealiniere poate avea consecințe grave. După un impact sau o înlocuire a parbrizului, de exemplu, recalibrarea este întotdeauna necesară. Însă această operațiune nu este întotdeauna efectuată de service-uri auto.

Dacă sunteți afectat de această frânare automată de urgență, este important să nu dezactivați singur sistemul. Este totuși o funcție salvatoare. Dacă aveți îndoieli, cel mai bine este să mergeți la service-ul auto care v-a fabricat mașina pentru a calibra senzorii, a actualiza software-ul și a face sistemul să funcționeze corect.

România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Țara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori, în timp ce...
Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României. "Am pierdut și eu, au pierdut și ei." Fostul lider PSD lansează un nou program politic
Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României. "Am pierdut și eu, au pierdut și ei." Fostul lider PSD lansează un nou program politic
Victor Ponta a anunțat că va lansa o nouă mișcare politică intitulată „România pe primul loc”, destinată persoanelor preocupate de zona economică și administrativă a statului....
#franare automata masini, #probleme masini, #probleme tehnice, #marci auto, #accidente rutiere, #ancheta franta , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Novak Djokovic si-a anuntat decizia

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jaful de la Luvru, explicat de un fost hoț de bijuterii devenit expert în securitate: „Au făcut greșeli de amatori”
  2. Un nou scandal zguduie sectorul auto: Anchetă lansată după „frânări fantomă”. Care sunt mărcile populare afectate de probleme
  3. Tavanul unei case s-a făcut una cu podeaua. Un bărbat, prins sub dărâmături în Tulcea
  4. Republica Moldova a atins independența energetică de Rusia, transmit autoritățile de la Chișinău. „Ne-am diversificat sursele de aprovizionare”
  5. Elevii intră în vacanță pentru o săptămână. Calendarul cursurilor până la finalul anului școlar
  6. Clădirile din București care riscă să se prăbușească: „Zonele concentrează cele mai vulnerabile construcții ale Capitalei”
  7. ”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova
  8. Un tânăr din România s-a dat drept ofițer SRI și a recrutat foști combatanți din teatre de operațiuni cărora le-a fabricat legitimații și le-a încredințat "misiuni secrete"
  9. Ciocniri violente între manifestanți și polițiști în fața unui hotel din Dublin, unde erau cazați migranți. Solicitant de azil, acuzat de agresiune sexuală VIDEO
  10. Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei