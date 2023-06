Una dintre cele mai tari mingi de meci: cum s-a încheiat turneul de la Stuttgat VIDEO

Jucătorul american de tenis Frances Tiafoe a câştigat duminică turneul ATP 250 Boss Open de la Stuttgart, după ce l-a învins în finală pe germanul Jan-Lennard Struff.

Frances Tiafoe (25 de ani, locul 12 ATP) a dispus în trei seturi de germanul Jan-Lennard Struff (33 de ani, locul 24 ATP) câştigând astfel finala de la Stuttgart după două ore şi zece minute de joc. Scorul a fost 4-6, 7-6 (1), 7-6 (8).

Chiar dacă Struff a început mai bine, cu un serviciu formidabil, reuşind 28 de aşi în total, Tiafoe a revenit şi după ce a câştigat setul al doilea la tie-break, a salvat o minge de meci a germanului în decisiv pentru a încheia cu o victorie la tie-break şi al treilea set.

Este al treilea turneu ATP câştigat de Tiafoe în carieră şi primul pe iarbă. Cu această victorie, Frances Tiafoe va urca pentru prima oară în carieră în Top 10 ATP.

Iată cum s-a încheiat meciul dintre Tiafoe și Struff

Frances Tiafoe, top 10 player.

Beats Jan Lennard Struff 4-6, 7-6 (1), 7-6 (7) to win Stuttgart. Saved MP.

Incredible final and fantastic match point. Will be ranked #10 tomorrow.

Jan Lennard probably the best player on tour without a title atm. pic.twitter.com/RCQ9I0RNKZ