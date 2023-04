Miracol la WTA Bogota: tenismena cu doar patru degete la mâini și cu șapte degete la picioare s-a calificat în semifinale

Tenismena britanică Francesca Jones (22 de ani, 817 WTA) s-a calificat în smeifinalele turneului ded 250 de puncte de la Bogota (Columbia).

Vineri, în sferturi, Francesca Jones a trecut de brazilianca Laura Pigossi (101 WTA), scor 6-4, 6-2, iar sâmbătă va evolua în semifinale cu Tatjana Maria din Germania (66 WTA).

Performanța britanicei poate fi considerată un miracol, de vreme ce ea s-a născut cu un deget mare și alte trei degete pe fiecare mână și cu doar șapte degete de la picioare, ca urmare a unei afecțiuni genetice rare, o displazie.

