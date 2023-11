MotoGP: Francesco Bagnaia a câștigat al treilea titlu de campion mondial. Accidentul suferit de rivalul său VIDEO

Pilotul italian Francesco Bagnaia s-a impus duminică în Marele Premiu de la Valencia şi a câştigat cel de-al doilea titlu de campion mondial consecutiv la MotoGP, al treilea al carierei.

Rivalul lui Bagnaia, pilotul spaniol Jorge Martin a căzut şi a abandonat încă din startul cursei de la Valencia, în turul al şaselea, iar italianul de la Ducati a câştigat Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Pe locul secund în cursă a venit italianul Fabio di Giannantonio (Gresini), iar pe trei s-a clasat francezul Johann Zarco (Prima Pramac).

În clasamentul general al anului 2023, Francesco Bagnaia a încheiat primul, cu 467 puncte. Pe locul al doilea a terminat Jorge Martin (Prima Pramac), iar locul trei a fost ocupat de italianul Marco Bezzecchi (Mooney VR46).

The #MotoGP title-deciding moment! 💥@88jorgemartin collected @marcmarquez93, crashed out and said goodbye to his title chances! 🏆#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/GvhQsyLGX5