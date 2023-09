Moto GP: imagini groaznice de la Barcelona. Cinci piloți au căzut în primul viraj, iar unul dintre ei a fost călcat VIDEO

Accident teribil, duminică, după startul Marelui Premiu de Moto GP de la Barcelona. La câteva secunde de la startul cursei, mai mulţi piloţi au ajuns la pământ, iar Francesco Bagnaia a fost chiar călcat, relatează Le Figaro.

Au căzut în primul viraj cinci piloţi: italianul Enea Bastiannini (Ducati) a ratat frânarea pe interior şi s-a ciocnit cu francezul Johann Zarco (Ducati-Pramac), iar apoi i-au antrenat în cădere pe spaniolul Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) şi pe italienii Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-Gresini) şi Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46).

Italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a fost călcat de sud-africanul Brad Binder (KTM) după virajul 2. Bagnaia, care plecase din pole position, a căzut, iar Binder nu a mai putut evita impactul.

Bagnaia, în vârstă de 26 de ani, a fost transportat la spital pentru investigaţii.

Cursa a fost câştigată de spaniolul Aleix Espargaro (Aprilia), care i-a dedicat victoria lui Bagnaia.

CARNAGE IN BARCELONA... Pecco Bagnaia was run over in the chaos... really hope he’s ok. #SpanishGP pic.twitter.com/2BCOvCUbRw