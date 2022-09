Cum l-a înșelat soția pe celebrul Francesco Totti. Fostul mare fotbalist italian a spus tot

Franceso Totti a făcut dezvăluri fără precedent despre relația pe care a avut-o cu Ilary Blasi.

Fostul mare fotbalist italian a divorțat de soția sa după 17 ani de căsătorie.

Acuzat că el a înșelat-o pe frumoasa italiancă, Totti a spus amănunte picante despre povestea de dragoste cu Ilary Blasi.

”Nu e adevărat că eu am fost cel care a înșelat primul. Am spus că voi vorbi, nu am făcut-o, însă au apărut prea multe minciuni în ultimele săptămâni. Unele mi-au făcut copiii să sufere.

Criza a apărut prin martie-aprilie anul trecut, dar eu sufeream de mult timp. Am trecut prin momente grele, pentru că a fost retragerea mea, apoi moartea tatălui meu. A mai venit și infectarea mea cu COVID-19, care m-a făcut să sufăr vreo 15 zile. În tot acest timp, când aveam mai mare nevoie de ea, soția mea nu a fost acasă.

În septembrie anul trecut, zvonurile au început să ajungă la urechile mele: 'Uite, Ilary are pe altcineva. De fapt, nu este doar un singur bărbat'.

Nu am făcut asta în 20 de ani de relație, dar după ce am primit atâtea avertismente, am început să suspectez, așa că m-am uitat în telefonul ei și am văzut că exista o a treia persoană care se comporta ca un fel de intermediar pentru Ilary și un bărbat. Era un mesaj de genul 'Ne vedem la hotel, e mai bine așa pentru mine'!”, a spus Francesco Totti, citat de Marca.

Legenda Romei a dezvăluit că infidelitatea fostei soții l-a afectat enorm.

”Mai fuseseră zvonuri în trecut, atât despre ea, cât și despre mine. Însă fuseseră doar zvonuri. Acum aveam dovada, faptele. Asta m-a făcut să cad în depresie. Nu mă mai puteam preface că nu se întâmplă nimic, nu mai eram eu. Am reușit să ies datorită lui Noemi”, a mai declarat Francesco Totti.

Ads