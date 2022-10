Istoricul și teoreticianul Francis Fukuyama a scris luni, 3 octombrie, câteva cuvinte referitoare la posibile evoluții vitale legate de Rusia.

Într-o postare sumară pe Twitter, Fukuyama a scris doar "Un colaps mult mai mare al Rusiei va avea loc în zilele următoare", fără a oferi lămuriri.

Observatorii și analiștii politici din toată lumea iau însă în considerare cuvintele lui Fukuyama. Pe 14 martie 2022, atunci când Rusia se afla în ofensivă în Ucraina, istoricul a prezis că Ucraina va câștiga războiul.

Într-un interviu acordat publicației Washington Post pe 12 septembrie 2022, Fukuyama s-a arătat încrezător din nou că victoria Ucrainei în războiul ilegal declanșat de Rusia va însemna sfârșitul regimului Putin.

"Ucrainenii vor continua să-i pună pe fugă pe ruși. E greu de știut exact cât va dura. Dar cred că se va întâmpla mai degrabă mai curând decât mai târziu.

E posibil acum să te gândești la eliberarea într-un final a Crimeei, dat fiind ritmul în care înaintează ucrainenii. Ceea ce creează pentru toată lumea o întreagă perspectivă geopolitică diferită.

Dacă acest gen de succes va persista, e posibil să te gândești la sfârșitul războiului", a spus Fukuyama în interviu.

Un posibil colaps de proporții al frontului rusesc din Ucraina este văzut cu un grad de probabilitate ridicat de către analistul Mick Ryan, general australian specializat în strategii de război.

"Rezultatul presiunii fizice și psihologice a tuturor elementelor integrate ale designului campaniei ucrainene poate duce la eșecuri tactice (și potențial operaționale) în cascadă ale rușilor", spune Ryan într-o analiză publicată pe 3 octombrie.

11/Ultimately the result of the physical and psychological pressure of all these integrated elements of the Ukrainian campaign design can lead to cascading tactical (and potentially operational) failures by the Russians.