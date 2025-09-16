Francisca și TJ Miles urmează să devină părinți. Anunțul emoționant al celor doi: „Cea mai frumoasă aventură abia începe”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 13:09
Francisca și TJ Miles FOTO: Instagram/ Francisca

Francisca și TJ Miles vor deveni părinți! Logodnica artistului a anunțat că este însărcinată, iar cei doi radiază de fericire la gândul că familia lor se va mări pentru prima dată. Artista a împărtășit vestea pe rețelele sociale, publicând și primele imagini în care se vede burtica de gravidă.

„Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți!”, a scris Francisca pe Instagram, alături de fotografiile emoționante. În plus, cuplul a precizat că bebelușul este așteptat în martie 2026. „Dumnezeu ne-a trimis o binecuvântare. În curând. Martie 2026”, au adăugat cei doi.

Postarea a strâns rapid numeroase reacții și mesaje de felicitare din partea fanilor și a colegilor din showbiz, printre care și Roxana Nemeș și Xonia.

Francisca și TJ Miles s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Survivor All Stars”, unde a apărut imediat o conexiune între ei. La început, TJ Miles nu știa că artista era căsătorită, însă sentimentele lor au evoluat rapid. În cadrul relației, Francisca a clarificat că divorțul de Bogdan Lățescu a fost legat de schimbările din viața ei, nu de relația cu DJ-ul.

Un moment memorabil al poveștii lor de dragoste a avut loc tot în emisiune, când TJ Miles a câștigat un joc și a cerut-o de soție folosind o pungă de orez, neavând la îndemână un inel de logodnă. Francisca a acceptat imediat. Ulterior, după ce s-au întors în România, TJ Miles i-a oferit Franciscăi un inel de logodnă, mărturisind într-un interviu anterior că a plătit mult pentru bijuterie, dorindu-și ca totul să fie perfect.

