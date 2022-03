Tenismenul momentului în circuitul ATP. S-a calificat în semifinale la Miami, la prima participare într-un Masters 1000

Francisco Cerundolo s-a calificat în semifinalele Miami Open, după ce italianul Jannik Sinner a fost forțat să se retragă în meciul din sferturi din cauza unei probleme medicale la picior. Argentinianul conducea cu 4-1 în primul set când Sinner a abandonat partida, după 23 de minute.

Clasat pe locul 103 mondial, Cerundolo este cel mai jos poziționat semifinalist la simplu masculin din istoria turneului, ajungând în penultimul act chiar la debutul său la un Masters 1000.

Înainte de succesul contra lui Sinner, tânărul de 23 de ani a obținut victorii remarcabile în fața lui Tallon Griekspoor, Reilly Opelka (retragere în setul doi), Gael Monfils și Frances Tiafoe.

În semifinale, Cerundolo va evolua cu norvegianul Casper Ruud, locul 8 ATP, care l-a învins pe germanul Alexander Zverev, locul 4 ATP, scor 6-3, 1-6, 6-3.

În celelalte două meciuri din sferturi, polonezul Hubert Hurkacz, locul 10 ATP, va evolua cu rusul Daniil Medvedev, locul 2 ATP, iar spaniolul Carlos Alcaraz, locul 16 ATP, îl va întâlni pe sârbul Miomir Kecmanovici, locul 48 ATP.

