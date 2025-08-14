Noul jucător-minune al fotbalului mondial a semnat cu Real Madrid: ”Unul dintre cele mai mari talente”

Franco Mastantuono și Florentino Perez FOTO X @MadridXtra

Argentinianul Franco Mastantuono, în vârstă de 18 ani, este oficial jucătorul lui Real Madrid, a anunțat joi clubul din capitala Spaniei, citat de site-ul eurosport.fr.

Venit de la River Plate, Franco Mastantuono, care poate evolua ca mijlocaș sau atacant, a semnat un contract valabil până în 2031 cu Real Madrid, după ce a efectuat joi dimineață vizita medicală.

”Franco Mastantuono este de acum un jucător al lui Real Madrid. Președintele Florentino Perez i-a urat bun venit în sala de ședințe de la Ciudad Real Madrid, unde argentinianul a semnat contractul care îl leagă de clubul nostru pentru următoarele șase sezoane. După finalizarea contractului, Mastantuono a primit o replică a stadionului, un ceas și un tricou cu numele său și numărul 30”, se arată în comunicatul clubului.

„Astăzi este o zi specială. La clubul nostru sosește unul dintre cele mai mari talente apărute în fotbalul mondial în ultimii ani.

De astăzi vei purta tricoul alb cu 15 trofee europene. Îți mulțumesc mult pentru dorința ta de a fi aici cu noi", i-a transmis președintele clubului, Florentino Perez.

Mastantuono a devenit în acest an cel mai tânăr jucător titular într-un meci al naționalei Argentinei, împotriva Chile, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

El s-a impus ca unul dintre cele mai promițătoare talente din fotbalul mondial, doborând mai multe recorduri de precocitate, inclusiv devenind cel mai tânăr marcator din istoria lui River Plate și a competiției Copa Libertadores.

