Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:41
2445 citiri
Horațiu Potra și Călin Georgescu - FOTO Facebook / Alexandru Muraru
Procurorii de la Parchetul General susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-ar fi cerut o sumă de bani uriașă, de până la 35 de milioane de dolari, unui cunoscut om de afaceri român, Frank Timiș.
Procurorii afirmă, în rechizitoriul lor, că Georgescu i-ar fi cerut lui Horațiu Potra să obțină de la Frank Timiș până la 35 de milioane de dolari pentru campania prezidențială din anul 2024, anunță site-ul Știri pe surse la data de 16 septembrie 2025. Conform rechizitoriului, Horațiu Potra i-a transmis lui Frank Timiș că Georgescu promitea, în schimbul banilor, redeschiderea tuturor minelor din România, „în special cele de aur”, menționând că „are deja sprijinul americanilor care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din UE”.
Tot din rechizitoriu rezultă că Georgescu ar fi primit sprijin financiar direct de la Potra. Acesta i-ar fi pus la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată în iunie 2024. Plata chiriei lunare pentru această mașină, chirie de circa 16.900 lei, ar fi fost făcută în numerar de Potra.
Pe baza acestui rechizitoriu, procurorii au decis trimiterea în judecată, la data de 16 septembrie 2025, a lui Călin Georgescu, a lui Horațiu Potra și a altor 20 de persoane. Cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți,...
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost „creierul” din spatele lui Horațiu Potra și al mercenarilor săi, care au fost prinși în luna decembrie 2024, în urma unui...
Procurorii de la Parchetul General susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-ar fi cerut o sumă de bani uriașă, de până la 35 de milioane de dolari, unui...
Procurorul general Alex Florența a informat că mercenarul Horațiu Potra face demersuri pentru obținerea azilului în Rusia, deși autoritățile nu îi cunosc locația exactă. Procurorii de la...
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii...
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, marți, 16 septembrie 2025, că România a fost ținta unor campanii ample de război hibrid, în contextul alegerilor de pe parcursul...
Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al...
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre...