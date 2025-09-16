Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:41
Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
Procurorii de la Parchetul General susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-ar fi cerut o sumă de bani uriașă, de până la 35 de milioane de dolari, unui cunoscut om de afaceri român, Frank Timiș.

Procurorii afirmă, în rechizitoriul lor, că Georgescu i-ar fi cerut lui Horațiu Potra să obțină de la Frank Timiș până la 35 de milioane de dolari pentru campania prezidențială din anul 2024, anunță site-ul Știri pe surse la data de 16 septembrie 2025. Conform rechizitoriului, Horațiu Potra i-a transmis lui Frank Timiș că Georgescu promitea, în schimbul banilor, redeschiderea tuturor minelor din România, „în special cele de aur”, menționând că „are deja sprijinul americanilor care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din UE”.

Tot din rechizitoriu rezultă că Georgescu ar fi primit sprijin financiar direct de la Potra. Acesta i-ar fi pus la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată în iunie 2024. Plata chiriei lunare pentru această mașină, chirie de circa 16.900 lei, ar fi fost făcută în numerar de Potra.

Pe baza acestui rechizitoriu, procurorii au decis trimiterea în judecată, la data de 16 septembrie 2025, a lui Călin Georgescu, a lui Horațiu Potra și a altor 20 de persoane. Cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.

