Frans Timmermans, vicepresedintele Comisiei Europene, admite existenta unor greseli in strategia de vaccinare a UE

"Este adevarat ca s-au facut greseli in comandarea vaccinurilor la Bruxelles si in statele membre", a spus Timmermans intr-un interviu pentru cotidianul german Tagesspiegel publicat duminica. "Sunt gata sa fac un bilant la sfarsitul pandemiei, cand vom putea vedea ce am facut gresit si ce am facut corect", a spus el. Oricum, primul lucru care trebuie facut este sa asiguram ca "toti din UE sa primeasca vaccin", a adaugat Timmermans.O abordare europeana este "de asemenea in interesul statelor membre mai bogate", precum Germania, a admis in interviu si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen Comisia Europeana a comandat in total cel putin 1,4 miliarde de doze din patru vaccinuri impotriva noului tip de coronavirus aprobate pe teritoriul UE, numar care teoretic este mai mult decat suficient pentru cei circa 450 de milioane de locuitori ai blocului comunitar.Insa, Comisia Europeana este criticata pentru abordarea ei ezitanta si erorile strategice in comandarea vaccinurilor. De asemenea, distribuirea dozelor de vaccin printre tarile membre este considerata nedreapta de unele tari membre ale blocului comunitar.