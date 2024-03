Germania i-a dat gol Franței în secunda 7! Cum s-a terminat meciul de la Lyon

Florian Wirtz a deschis scorul după doar şapte secunde în meciul amical de sâmbătă al naţionalei Germaniei împotriva Franţei.

Poate că a fost un amical, dar nu a fost nevoie de mult timp pentru ca Germania să-şi arate intenţiile împotriva francezilor, sâmbătă, pe Groupama Stadium din Lyon. La câteva momente după startul partidei, Florian Wirtz a deschis scorul cu un şut uşor deviat de Dayot Upamecano.

Meciul nu începuse decât de aproximativ şapte secunde. Cu una mai mult decât a avut nevoie austriacul Christoph Baumgartner pentru a înscrie împotriva Slovaciei (2-0) mai devreme în cursul serii.

Golul marcat de Wirtz este totuși cel mai rapid din istoria naționalei Germaniei.

Oaspeții și-au dublat avatnajul în minutul 49, prin Kai Havertz, și Germania a câștigat cu 2-0 pe teren francez.

only 7 seconds were enough for florian wirtz to finish kroos's assist, germany's young talent what a goal. 🔥🇩🇪 pic.twitter.com/JwwbME7CaB