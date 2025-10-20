Nicolas Sarkozy, la izolare. Fostul președinte francez va fi încarcerat la închisoarea La Santé, un loc cu o istorie sumbră, dar și cu o secțiune pentru VIP-uri

Autor: Veronica Andrei
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 18:05
173 citiri
Nicolas Sarkozy, la izolare. Fostul președinte francez va fi încarcerat la închisoarea La Santé, un loc cu o istorie sumbră, dar și cu o secțiune pentru VIP-uri
Nicolas Sarkozy/FOTO:X/@CerfiaFR

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy urmează să fie plasat în regim de detenție solitară, marți, 21 octombrie, la închisoarea La Santé din Paris, o instituție cu o istorie complexă, marcată de revolte, tentative de evadare și execuții prin ghilotinare.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de „asociere infracțională” în legătură cu presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 cu fonduri provenite din regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi.

Judecătoarea Nathalie Gavarino, care a condus completul de judecată, a stabilit că fostul președinte „a permis apropiaților săi să caute sprijin financiar din partea regimului libian”, într-un dosar care a implicat 11 alți inculpați, inclusiv trei foști miniștri. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Sarkozy a primit și o amendă de 100.000 de euro.

O închisoare cu trecut încărcat

Inaugurată în 1867, închisoarea La Santé este situată în arondismentul 14 al Parisului, în apropierea unei școli. De-a lungul timpului, instituția a fost scena unor revolte violente, a trei evadări spectaculoase și a numeroase execuții prin ghilotinare – ultimele având loc în 1972.

Printre foștii deținuți se numără figuri celebre precum Manuel Noriega, Carlos „Șacalul” și gangsterul francez Jacques Mesrine, care a reușit o evadare spectaculoasă în 1978, escaladând zidurile închisorii.

În anul 2000, un fost medic al instituției a publicat un volum în care descria condițiile precare de detenție, relatând despre supraaglomerare, infestări cu rozătoare și probleme grave de igienă. Dezvăluirile au determinat autoritățile să închidă trei dintre cele mai vechi aripi și să inițieze un amplu proces de modernizare.

Astăzi, La Santé dispune de o secțiune specială destinată deținuților cu statut înalt – politicieni, diplomați sau personalități publice – unde Sarkozy își va ispăși pedeapsa în regim de izolare, din motive de securitate, scrie The Sun.

Condițiile de detenție

Fostul președinte va fi cazat într-o celulă individuală, dotată cu pat, birou, duș, toaletă și plită electrică. El poate solicita instalarea unui frigider și a unui televizor, iar ieșirile din celulă vor fi permise doar pentru exerciții fizice sau activități aprobate.

Pe durata detenției, Sarkozy va fi permanent însoțit de un gardian. În fiecare zi, va avea dreptul la două sesiuni de mișcare în curtea interioară sau la sala de sport.

Într-un interviu pentru Le Figaro, Sarkozy a spus că va lua cu el în închisoare un exemplar din romanul „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas – povestea unui om acuzat pe nedrept și întemnițat fără proces – și o biografie a lui Iisus Hristos.

Reacții și context politic

Decizia de condamnare a fost pronunțată după un proces de trei luni, care a readus în atenția publică una dintre cele mai controversate perioade din cariera politică a lui Nicolas Sarkozy.

Fiul său, Louis Sarkozy, a anunțat organizarea unei adunări pașnice la Paris, în semn de sprijin pentru tatăl său. „Aceasta nu este o manifestație politică, ci un gest de solidaritate față de un om care și-a dedicat viața țării sale”, a scris el pe rețelele sociale.

Este pentru prima dată în istoria Republicii Franceze când un fost șef de stat este condamnat la o pedeapsă cu executare pentru fapte de corupție și conspirație financiară de această natură.

Nicolas Sarkozy s-a întâlnit cu Emmanuel Macron înainte să intre la închisoare. Câți ani va sta fostul președinte al Franței după gratii
Nicolas Sarkozy s-a întâlnit cu Emmanuel Macron înainte să intre la închisoare. Câți ani va sta fostul președinte al Franței după gratii
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri, 17 octombrie, la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi,...
Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au reușit să fugă cu bijuterii de mare valoare. Cel mai vizitat obiectiv turistic din lume a fost închis
Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au reușit să fugă cu bijuterii de mare valoare. Cel mai vizitat obiectiv turistic din lume a fost închis
Bijuterii au fost sustrase duminică dimineață la Muzeul Louvre din Paris, în cadrul unui 'jaf' comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii și o sursă...
#Franta inchisoare, #la sante, #Paris, #Nicolas Sarkozy , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Ca într-un film apocaliptic”. Câmpurile din jurul Pokrovskului sunt acoperite cu fibră optică de la dronele FPV
  2. România poate pierde 230 de milioane de euro din PNRR ca efect al deciziei CCR privind pensiile magistraţilor. Guvernul vrea să vadă motivarea deciziei, anunță ministrul Pîslaru
  3. Nicolas Sarkozy, la izolare. Fostul președinte francez va fi încarcerat la închisoarea La Santé, un loc cu o istorie sumbră, dar și cu o secțiune pentru VIP-uri
  4. Ministra Mediului cere ca premierul să rămână și după decizia CCR. "Să plece şmecherii!"
  5. CTP s-a înfuriat pe CCR după decizia privind pensiile magistraților. "Doar noi, Justiția, avem privilegiul de a face țăndări dreptatea"
  6. PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
  7. Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
  8. Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
  9. Comportamentul misterios al bizonilor anunță o schimbare ecologică majoră în Statele Unite
  10. Nicușor Dan, după verdictul CCR: „Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ”

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026