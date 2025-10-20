Nicolas Sarkozy, la izolare. Fostul președinte francez va fi încarcerat la închisoarea La Santé, un loc cu o istorie sumbră, dar și cu o secțiune pentru VIP-uri

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy urmează să fie plasat în regim de detenție solitară, marți, 21 octombrie, la închisoarea La Santé din Paris, o instituție cu o istorie complexă, marcată de revolte, tentative de evadare și execuții prin ghilotinare.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de „asociere infracțională” în legătură cu presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 cu fonduri provenite din regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi.

Judecătoarea Nathalie Gavarino, care a condus completul de judecată, a stabilit că fostul președinte „a permis apropiaților săi să caute sprijin financiar din partea regimului libian”, într-un dosar care a implicat 11 alți inculpați, inclusiv trei foști miniștri. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Sarkozy a primit și o amendă de 100.000 de euro.

O închisoare cu trecut încărcat

Inaugurată în 1867, închisoarea La Santé este situată în arondismentul 14 al Parisului, în apropierea unei școli. De-a lungul timpului, instituția a fost scena unor revolte violente, a trei evadări spectaculoase și a numeroase execuții prin ghilotinare – ultimele având loc în 1972.

Printre foștii deținuți se numără figuri celebre precum Manuel Noriega, Carlos „Șacalul” și gangsterul francez Jacques Mesrine, care a reușit o evadare spectaculoasă în 1978, escaladând zidurile închisorii.

Ads

În anul 2000, un fost medic al instituției a publicat un volum în care descria condițiile precare de detenție, relatând despre supraaglomerare, infestări cu rozătoare și probleme grave de igienă. Dezvăluirile au determinat autoritățile să închidă trei dintre cele mai vechi aripi și să inițieze un amplu proces de modernizare.

Astăzi, La Santé dispune de o secțiune specială destinată deținuților cu statut înalt – politicieni, diplomați sau personalități publice – unde Sarkozy își va ispăși pedeapsa în regim de izolare, din motive de securitate, scrie The Sun.

🇫🇷⛓️ FLASH | Nicolas Sarkozy devrait être INCARCÉRÉ à la PRISON de la Santé qui a été remise à neuf il y a 5 ans, dans un quartier réservé aux personnes vulnérables, le QB4, surnommé « le quartier VIP ». Il s’agit de 18 CELLULES qui ne sont pas mélangées au reste des détenus, et… pic.twitter.com/N7QwSNW5s9 — Cerfia (@CerfiaFR) September 26, 2025

Ads

Condițiile de detenție

Fostul președinte va fi cazat într-o celulă individuală, dotată cu pat, birou, duș, toaletă și plită electrică. El poate solicita instalarea unui frigider și a unui televizor, iar ieșirile din celulă vor fi permise doar pentru exerciții fizice sau activități aprobate.

Pe durata detenției, Sarkozy va fi permanent însoțit de un gardian. În fiecare zi, va avea dreptul la două sesiuni de mișcare în curtea interioară sau la sala de sport.

Într-un interviu pentru Le Figaro, Sarkozy a spus că va lua cu el în închisoare un exemplar din romanul „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas – povestea unui om acuzat pe nedrept și întemnițat fără proces – și o biografie a lui Iisus Hristos.

Paris, prison de la Santé. Un détenu retrouvé carbonisé dans sa cellule https://t.co/jwTMj83Xdk pic.twitter.com/ETy5qhJ9a3 — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) August 31, 2025

Ads

Reacții și context politic

Decizia de condamnare a fost pronunțată după un proces de trei luni, care a readus în atenția publică una dintre cele mai controversate perioade din cariera politică a lui Nicolas Sarkozy.

Fiul său, Louis Sarkozy, a anunțat organizarea unei adunări pașnice la Paris, în semn de sprijin pentru tatăl său. „Aceasta nu este o manifestație politică, ci un gest de solidaritate față de un om care și-a dedicat viața țării sale”, a scris el pe rețelele sociale.

Este pentru prima dată în istoria Republicii Franceze când un fost șef de stat este condamnat la o pedeapsă cu executare pentru fapte de corupție și conspirație financiară de această natură.

Ads