Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO

„Fidel angajamentului istoric al țării mele în Orientul Apropiat (...) Franța recunoaște astăzi statul Palestina”, a declarat Emmanuel Macron, în seara de luni, 22 septembrie 2025, la Adunarea Generală a ONU, în aplauzele numeroșilor diplomați, dar în absența unui reprezentant al Israelului.

„Franța nu a dezamăgit niciodată Israelul atunci când securitatea acestuia a fost în joc. Recunoașterea acestui stat palestinian este o înfrângere pentru Hamas, la fel ca și pentru antisemiti (și antisioniști)”, a adăugat el. „Această recunoaștere deschide calea către negocieri utile (...) Ea poartă ambiția de a rupe cercul vicios al violenței”.

Președintele Franței face apel la eliberarea celor 48 de ostatici și la încetarea operațiunilor din Gaza. „Fac apel la Israel să nu mai facă nimic” care să împiedice negocierile, a mai declarat el.

Macron pledează, de asemenea, pentru o administrație palestiniană care să aibă „monopolul asupra securității în Gaza”.

„În acest context, voi putea înființa o ambasadă în Palestina imediat ce cei 48 de ostatici (israelieni) vor fi eliberați”, a adăugat Emmanuel Macron. „Datorită acestei abordări vom obține un stat palestinian suveran și demilitarizat. Aștept, de asemenea, ca partenerii noștri arabi și musulmani să își respecte angajamentul de a recunoaște statul Israel și de a avea relații normale cu acesta.”

„A sosit momentul să recunoaștem un stat palestinian prieten și vecin și să alungăm de pe aceste pământuri fața urâtă a terorismului”, a mai spus el.

„Suntem aici pentru că a sosit momentul. A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici, să oprim masacrele” din Gaza. „A sosit timpul păcii, pentru că suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea.”

„Promisiunea unui stat arab rămâne, până în prezent, neîndeplinită. De atunci, a fost un drum lung, presărat cu speranță și disperare. Iar noi am mers alături de ei, fiecare dintre noi cu propria istorie și sensibilitate. Avem responsabilitatea colectivă de a nu fi reușit să aducem o pace justă și durabilă. Aceasta este realitatea care ni s-a impus pe 7 octombrie 2023”, ziua atacului terorist al Hamas în Israel, a continuat el.

„Condamnăm acest atac (...) ne exprimăm compasiunea față de israelieni și cerem eliberarea ostaticilor”, a mai spus el. „Noi, francezii, cunoaștem durerea terorismului, purtăm în inimă mărturia de solidaritate a zeci de lideri străini, printre care prim-ministrul israelian și președintele Autorității Palestiniene”, după 7 ianuarie 2015.

„În acest moment, Israelul își extinde în continuare operațiunile în Gaza, dar sunt viețile a sute de mii de oameni care sunt strămutate și care continuă să fie distruse”, a continuat el. „Nimic nu mai justifică războiul din Gaza”, a subliniat el, deoarece trebuie „salvate toate viețile”. „De la 7 octombrie, negarea vieții celuilalt prevalează. (Însă) o viață valorează cât o viață”.

Președintele Republicii a menționat apoi întâlnirile sale cu victime israeliene și palestiniene. „Trebuie să îi protejăm pe unii și pe ceilalți. Există o soluție pentru a rupe ciclul războiului și al distrugerii.”

El a făcut apoi un apel la „recunoașterea umanității celuilalt”.

