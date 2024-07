Marine Le Pen și Jordan Bardella, amenințați cu moartea de 20 de rapperi pro-Macron. Cum au jignit femeile din partidul RN VIDEO

Nemulțumiți de votul cetățenilor francezi, 20 de rapperi populari din Franța au lansat o piesă extrem de violentă, prin care amenință cu moartea reprezentanții RN (Rassemblement National), Jordan Bardella, Marine Le Pen și Marion Marechal. Astfel, acțiunea culturală - etichetată drept extremistă de opoziție - îndeamnă la violență împotriva femeilor.

Unele dintre replici includ: „Marine și Marion, c*****e, bate aceste femei în călduri cu un băț!”. Un alt vers spune clar: „Jordan, ești mort!”.

Alte replici violente includ: „Dacă vin fasciștii, merg cu un calibru mare”. Referirea este clară la o armă de foc ce va fi folosită împotriva RN.

Printre rapperii care au luat parte la acest demers controversat se numără Fianso, ISK, Alkpote și Akhenaton. Cântecul se numește „No pasaran!”, care se traduce prin „They will not pass!”, adică „Nu vor trece, nu vor câştiga!".

Videoclipul conține și imagini cu Marine Le Pen, Jordan Bardella și alte personalități politice considerate „de dreapta".

Partidul britanic Britain First îi etichetează pe rapperii care au adresat versuri violente drept „comuniști".

