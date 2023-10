Panică totală în Franța, după un val de alerte cu bombă la cele mai importante obiective turistice din Paris. Vizitatorii au fost evacuați de urgență

Autorităţile franceze au evacuat sâmbătă Palatul Versailles din cauza unei alerte cu bombă.

O sursă din poliţie a precizat că s-a primit un mesaj anonim pe website-ul moncommissariat.fr. Palatul Versailles va rămâne închis până la finalul zilei.

Anterior, muzeul Luvru din Paris s-a închis în mod excepţional sâmbătă la prânz ''din motive de securitate''.

Franţa a decis vineri seară să ridice din nou nivelul de alertă Vigipirate la ''urgenţă de atentat'', cel mai ridicat nivel al acestui dispozitiv de securitate, ce permite mobilizarea excepţională a mijloacelor antiteroriste, după asasinarea unui profesor, Dominique Bernard, care a fost înjunghiat în faţa unui liceu din oraşul Arras (nordul Franţei) de către un tânăr radicalizat.

Acest atac a fost calificat drept ''act de terorism islamist'' de preşedintele francez Emmanuel Macron. Palatul Elysée a anunţat sâmbătă desfăşurarea a 7.000 de soldaţi pe teritoriul francez.

Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE

Și Gara Lyon din Paris ar fi fost evacuată.

The Gare de Lyon train station in Paris is being evacuated right now due to a terrorist threat.

This is no way to live... pic.twitter.com/WaG32IgabP