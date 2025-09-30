Un ambasador a murit după ce a căzut de la etajul 22 al unui celebru hotel din Paris. Fereastra camerei sale ar fi fost forțată

Autor: Mihai Diac
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 17:22
1427 citiri
Ambasadorul Nkosinathi “Nathi” Mthethwa - Foto https://dirco.gov.za/paris/the-ambassador/

Ambasadorul Republicii Africii de Sud în Franța, Nkosinathi “Nathi” Mthethwa, a murit după ce a căzut de la etajul 22 al faimosului Hotel Hyatt din Paris.

Presa franceză afirmă că fereastra camerei ambasadorului ar fi fost "forțată" înainte ca diplomatul să cadă în gol. Prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este aceea a sinuciderii, informează publicația The Sun la data de 30 septembrie 2025. Cu o zi înainte, în seara de 29 septembrie, soția ambasadorului alertase Poliția, după ce primise un "mesaj îngrijorător" din partea soțului ei, în vârstă de 58 de ani. Drept urmare, polițiștii au început operațiunea de căutare.

Telefonul lui Mthethwa fusese localizat ultima dată lângă Bois de Boulogne, în vestul Parisului, luni, în jurul orei 15:00. Polițiști însoțiți de câini au cercetat o zonă împădurită din apropiere, dar fără niciun rezultat. Apoi, la mijlocul zilei de marți, trupul neînsuflețit a fost descoperit în fața Hotelului Hyatt.

Ambasada Africii de Sud la Paris nu a făcut încă niciun comentariu despre această moarte violentă. Pe site-ul Ambasadei, Mthethwa figurează, încă, în funcția de ambasador.

Mthethwa a fost o figură importantă în politica sud-africană, afirmându-se inițial ca activist anti-apartheid. A condus Comisia parlamentară pentru mine și energie, iar apoi a ocupat funcția de ministru de Interne sub mandatul președinților Kgalema Motlanthe și Jacob Zuma. Mthethwa fusese numit ambasador în Franța și delegat permanent al Africii de Sud la UNESCO de la începutul anului 2024.

