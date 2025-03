Cocoșul galic atomic - Franța își rezervă dreptul să folosească prima arme nucleare în cazul unui conflict. Politica nucleară franceză este mai agresivă decât a altor țări

Franța este dispusă să își folosească arsenalul nuclear ca să apere întreaga Europă, dacă umbrela nucleară americană va fi restrasă de deasupra continentului. Președintele francez Emmanuel a spus, la începutul lunii, că vrea „să deschidă o discuție strategică” cu privire la protecția Europei prin extinderea „umbrelei nucleare” a Franței, singura țară din UE cu arsenal nuclear independent. Tema a fost adusă în discuție în contextul summit-ului extraordinar de la Bruxelles privind securitatea Europei și sprijinul militar pentru Ucraina.

Franța, spre deosebire de Marea Britanie, cealaltă țară europeană care are arme nucleare sub control propriu, are un arsenal complet independent. Britanicii depind de rachete produse în SUA, pe care le înarmează cu focoase proprii, în timp ce francezii își fac propriile rachete și focoase nucleare.

Președintele Franței și butonul nuclear

În același timp, politica nucleară franceză are o mare deosebire, față de cele ale altor țări. Franța își rezervă dreptul să folosească prima arme atomice în caz de conflict, ca să își descurajeze adversarul și să restabilească pacea. Rusia, de exemplu, prin vocea lui Vladimir Putin, a spus că nu va fi prima care să folosească arme atomice în război. SUA rămân ambigue, pentru că politica nucleară adoptată de Joe Biden în 2022 nu exclude ca americanii să folosească primii armele nucleare, dar nici nu prevăd explicit asta. China și India sunt singurele țări nucleare care exclud că vor folosi primele arme atomice în luptă.

Ads

„Forțele noastre nucleare au fost configurate în acest scop, cu flexibilitatea și capacitatea de răspuns necesare. În cazul în care ar exista vreo neînțelegere cu privire la hotărârea Franței de a-și proteja interesele vitale, un avertisment nuclear unic și singural ar putea fi triis statului agresor pentru a demonstra în mod clar că natura conflictului s-a schimbat și pentru a restabili descurajarea” a spus Emmanuel Macron în 2020, când a discutat despre politica nucleară a țării sale.

În alte cuvinte, Franța ar lansa o bombă nucleară împotriva unui adversar, ca să-l facă pe acesta să se potolească și să arate că nu e de glumă cu cocoșul galic atomic. Totuși, Franța s-a angajat să nu folosească arme nucleare împotriva statelor care nu posedă arme nucleare care sunt parte a Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare și care își respectă angajamentele de neproliferare.

Arsenalul nuclear francez

Franța are acum mai puțin de 300 de focoase nucleare, toate acestea fiind desfășurate și operaționale. Descurajarea nucleară a Franței arme lansate de pe submarine și arme lansate din aer, ceea ce îi oferp capabilități nucleare atât strategice, cât și tactice.

Ads

În ultimii ani, Franța și-a modernizat arsenalul nuclear, prin desfășurarea unei noi clase de submarine nucleare cu rachete balistice, clasa Triomphant, înlocuirea aeronavelor de luptă cu rol nuclear, modernizarea rachetelor nucleare lansate de pe submarine și din avioane, plus desfășurarea de noi focoase atomice.

Cea mai mare parte a forței franceze de descurajare nucleară este maritimă, cu Marina Națională fiind responsabilă pentru aproximativ 80% din arsenalul nuclear.

Majoritatea acestei capacități este furnizată prin flota sa de patru submarine Triomphant, fiecare dintre ele capabil să fie înarmat cu până la 16 rachete balistice lansate de submarine M-51/ M-51.2. Marina deține un total de 48 de asemenea rachete în inventarul său. Conform politicii franceze, submarine dotate cu arme nucleare sunt pe mare 24/7.

Marina franceză operează, de asemenea, o singură escadrilă de aeronave Rafale MF3, echipate cu rachete de croazieră ASMP-A cu arme nucleare. Acele aeronave sunt desfășurate la bordul portavionului nuclear Charles de Gaulle.

Ads

Componenta aeropurtată a descurajării nucleare cuprinde aproximativ 20% din totalul forțelor nucleare. Forțele aeriene franceze au două escadrile alocate rolului nuclear, cuprinzând 40 Rafale F3, echipate cu 54 de croazieră ASMP-A cu rază medie de acțiune nucleară.

Săptămâna aceasta, Emmanuel Macron a anunțat că reactivează o bază aeriană care obișnuia să găzduiască arme nucleare. Baza este la mai puțin de 200 km de granița cu Germania, adică mult în estul Franței.

Baza Luxeuil-Saint-Sauveur a găzduit arme nucleare timp de decenii, până când avioanele de luptă Rafale au fost transferate într-o altă locaţie în 2011.

Acum, Franţa va investi 1,5 miliarde de euro, iar până în 2035 baza va găzdui avioane de luptă Rafale F5, precum şi rachete nucleare hipersonice lansate din aer ASN4G. Personalul se va dubla, până la 2.000 de persoane.

Ads