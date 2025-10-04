Un nou atac armat lovește Franța: Doi morți și cinci răniți. O bandă organizată ar fi declanșat teroarea VIDEO

Autoritățile franceze au declarat sâmbătă pentru dpa că un atac armat comis vineri seară în orașul de coastă Nisa, din sudul țării, s-a soldat cu două persoane ucise și alte cinci rănite, unele grav.

O operațiune a poliției pentru căutarea autorilor atacului este în desfășurare.

BREAKING: Mass shooting in Nice, France At least 2 people killed and several wounded pic.twitter.com/EoQzOQe96v — Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2025

O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autoritățile franceze.

Primarul orașului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură cu traficul de droguri și că în atac au fost folosite arme automate.

El a cerut o creștere a prezenței poliției în cartierul în care a avut loc incidentul.

Forțele de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la fața locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracțiuni violente, a declarat prefectura.

Potrivit presei franceze, suspecții sunt în continuare căutați de poliție.

Ads