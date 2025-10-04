Un nou atac armat lovește Franța: Doi morți și cinci răniți. O bandă organizată ar fi declanșat teroarea VIDEO

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 16:40
Un nou atac armat lovește Franța: Doi morți și cinci răniți. O bandă organizată ar fi declanșat teroarea VIDEO
Un nou atac armat a avut loc în Franța. Foto: Pexels

Autoritățile franceze au declarat sâmbătă pentru dpa că un atac armat comis vineri seară în orașul de coastă Nisa, din sudul țării, s-a soldat cu două persoane ucise și alte cinci rănite, unele grav.

O operațiune a poliției pentru căutarea autorilor atacului este în desfășurare.

O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autoritățile franceze.

Primarul orașului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură cu traficul de droguri și că în atac au fost folosite arme automate.

El a cerut o creștere a prezenței poliției în cartierul în care a avut loc incidentul.

Forțele de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la fața locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracțiuni violente, a declarat prefectura.

Potrivit presei franceze, suspecții sunt în continuare căutați de poliție.

#Franta, #atac armat, #Nisa , #stiri internationale
  Un nou atac armat lovește Franța: Doi morți și cinci răniți. O bandă organizată ar fi declanșat teroarea VIDEO
