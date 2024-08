Cine este blonda prezentă alături de șeful Telegram în momentul arestării sale în Franța

Poliția franceză l-a arestat, sâmbătă 24 de ani, pe Pavel Durov, fondatorul și CEO-ul Telegram, născut în Rusia, pe aeroportul Le Bourget de lângă Paris. Arestarea a declanșat un vârtej de speculații în jurul unei tinere blonde identificate drept Julia Vavilova. Femeia a fost reținută alături de Durov în aceeași zi.

Implicarea Iuliei Vavilova, în vârstă de 24 de ani, un antrenor cripto și o personalitate pe rețelele de socializare cu sediul în Dubai, a condus la numeroase teorii cu privire la rolul ei potențial în arestarea lui lui Pavel Durov. Vavilova a fost numită o figură „misterioasă” de către utilizatorii de internet. Mai mult decât atât, cercetătorii web au alimentat speculații că activitatea ei pe rețelele sociale ar fi putut juca un rol în evenimentele care au condus la reținerea lui Durov.

O mare parte din speculații se concentrează pe postările recente ale Vavilovei în social media. Baptiste Robert, directorul executiv al Predicta Lab, a indicat un videoclip Twitch în care Vavilova discuta despre utilizarea criptomondei pentru a eluda sancțiunile rusești. În videoclip, Vavilova spune:

„Când Rusia a fost supusă sancțiunilor, prietenii mei inteligenți, sunt foarte bucuroasă că am prieteni inteligenți în jurul meu care mă educă despre cripto, care îmi oferă oportunități și alte lucruri. Tocmai mi-au spus, în aceeași zi, să trimit toate cripto în portofelul de încredere.”

