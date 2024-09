Cazul oribil care a șocat Franța: un bărbat și-a drogat soția ani buni ca să fie violată de zeci de bărbați. Scenele de abuz au fost filmate

Procesul extraordinar al unui tată septuagenar care şi-a drogat soţia timp zece ani, pentru a o da pe mâna a zeci de bărbaţi - pe care îi căuta pe internet - filmând apoi scenele de viol, s-a deschis luni, la tribunalul din Avignon, în sudul Franţei, urmând să se desfăşoare timp de aproape patru luni, relatează presa franceză.

O femeie devastată, însoţită de fiica sa şi de restul familiei sale, a apărut fără să spună un cuvânt în faţa tribunalului penal din departamentul Vaucluse.

Este un proces extraordinar, în care 51 de bărbaţi sunt acuzaţi de viol calificat asupra unei mame, care a fost drogată chiar de soţul ei. Timp de 10 ani, în casa lor din Mazan, în Vaucluse, Dominique Pélicot, în prezent în vârstă de 71 de ani, şi-a drogat soţia cu anxiolitice pentru a o oferi sexual altor bărbaţi recrutaţi de pe un site care acum este închis. El a filmat partidele de amor. Aproape 70 de persoane au participat la această oroare, dar 50 vor fi judecate în afară de acuzatul principal.

Cel puţin 92 de violuri ar fi fost comise asupra lui Gisèle Pélicot de bărbaţi cu vârste cuprinse între 22 şi 70 de ani. Inculpaţii, dintre care unii sunt taţi, cu familie, au antecedente foarte diverse şi urmează să-şi afle verdictul la mijlocul lunii decembrie. Aceştia riscă până la 20 de ani de închisoare.

Victima nu a bănuit niciodată nimic.

Acest proces este, de asemenea, despre ceea ce terminologia franceză numeşte „supunere chimică”.

Victima, acum în vârstă de 72 de ani, doreşte ca procesul să fie public, astfel încât violenţele sexuale să poată fi denunţate.

« Elle souhaite s’exprimer et elle prendra le temps de le faire » Au procès des viols de #Mazan devant la cour criminelle du Vaucluse à #Avignon, Gisèle, livrée inconsciente par son mari Dominique Pelicot à plus de 50 violeurs est soulagée de savoir que le procès sera public pic.twitter.com/W8FWq9Fg3r — FRANÇOIS BARRERE (@FB_Midilibre) September 2, 2024

CUM A ÎNCEPUT TOTUL

Dacă agentul de pază de la un magazin din Carpentras nu l-ar fi arestat la 12 septembrie 2020 pentru că filma sub fustele femeilor, poate că nimic n-ar fi ieşit la iveală. Plasat în custodia poliţiei după arestarea sa în supermarket, septuagenarul a recunoscut că are unele „impulsuri”, dar a fost eliberat. Între timp, poliţia i-a cercetat conturile şi dispozitivele electronice. Anchetatorii, care l-au plasat rapid din nou în custodia poliţiei, în noiembrie 2020, nu şi-ar fi putut imagina niciodată ce vor descoperi. Examinându-i telefoanele şi computerele, aceştia au descoperit nu numai că filma sub fustele femeilor, ci şi că făcea schimb de mesaje cu alte persoane prin intermediul unui grup numit „à l'insu”, în special pe site-ul coco.fr. În unele conversaţii cu pseudonime, pe Skype sau Facebook, fotografia unei femei goale care dormea s-a dovedit a fi soţia suspectului.

Anchetele au dezvăluit curând că Dominique Pélicot, în prezent în vârstă de 71 de ani, îşi oferise ani de zile soţia cu care se căsătorise cu aproape patru decenii în urmă altor bărbaţi, în timp ce aceasta era sub efectul unor substanţe chimice. Faptele au fost comise între 2011 şi 2020, iar violatorii erau de vârste diferite, de la abia ieşiţi din adolescenţă la pensionari, şi proveneau din toate mediile.

Ancheta a dezvăluit „protocolul” sordid urmat de agresori: veneau pe jos, nu trebuiau să fumeze sau să se parfumeze, pentru a evita mirosurile, se dezbrăcau în bucătărie pentru a nu lăsa haine în dormitor şi apoi o violau, fără prezervativ. Drogată cu anxiolitice amestecate în cina ei, victima nu şi-a dat seama de nimic.

ABUNDENŢĂ DE DOVEZI

Dovezile materiale nu lipsesc în acest caz. Pe lângă conversaţiile de pe diverse reţele, sute de fotografii şi videoclipuri care prezintă scene de viol au fost găsite în diverse fişiere numite „Abuz” sau „Violatorii ei”.

Numele fişierelor conţineau data şi uneori detalii, cum ar fi „ABUZ - noaptea 26 mai 2020 cu MARC SODO (sodomie - n.r.) a cincea oară”.

Jucării sexuale şi vaselină au fost, de asemenea, confiscate în timpul percheziţiilor, împreună cu fotografii ale fiicei lui Dominique Pélicot pe jumătate goală pe un pat şi ale nurorilor sale, goale, în baie.

DEVIAŢII SEXUALE

Cum a ajuns Dominique Pélicot, un pensionar care a fost angajat al companiei electrice EDF şi un familist, la acest scenariu de groază? Inculpatul, care susţine că a fost violat la vârsta de 9 ani de către un infirmier în timpul spitalizării, a declarat că totul a început după ce soţiei sale i s-a prescris Temesta, un medicament împotriva anxietăţii care poate provoca somnolenţă.

Acesta ar fi profitat de efecte, neezitând să mărească doza de medicament prin amestecarea comprimatelor în mâncarea şi băuturile soţiei sale, pentru a abuza de aceasta pentru a se angaja în anumite practici sexuale, cum ar fi sodomia, pe care ea le refuza.

Bărbatul, care lua uneori Viagra, filma diversele scene şi le distribuia apoi pe internet. El i-a invitat apoi ceilalţi internauţi să vină la domiciliul lor din Mazan (departamentul Vaucluse), unde soţii se retrăseseră, pentru a „vedea ce îi făcea soţiei sale”. Ulterior şi-a oferit soţia, care era inconştientă, şi altor persoane.

După actele sexuale, conform declaraţiilor sale, îi curăţa corpul. El a negat că ar fi primit vreodată vreo plată în schimb.

Septuagenarul a mărturisit, de asemenea, că simţea „plăcere” văzându-şi soţia atinsă de altcineva şi când o vedea forţată să se supună unor acte pe care ea le refuza de obicei.

Susţinând că a fost „prins într-o dependenţă” care l-a împiedicat să se oprească, acesta a spus, după arestare, că îi pare rău şi a dat asigurări că nu era vorba de dorinţa de a umili, ci mai degrabă de o anumită perversitate.

CE SPUN CEILALŢI INCULPAŢI

Pe lângă Dominique Pelicot, alţi cincizeci de bărbaţi din cele mai diverse medii, suspectaţi de violarea victimei, sunt judecaţi pentru violarea acestei femei, care nu era la curent cu faptele până la inculparea soţului său. Printre aceştia se numără un fost pompier din regiunea Vaucluse, pensionari, un electrician, un soldat, un infirmier, un paznic de închisoare, un jurnalist, un şofer de camion, şomeri.

De la arestarea lor, unii şi-au exprimat „regretul” şi uneori „dezgustul”. Marea majoritate au declarat că nu au simţit nicio plăcere în timpul actului sexual şi că nu au ştiut că victima era drogată şi inconştientă, susţinând că Dominique Pelicot le-a spus că soţia sa s-ar fi prefăcut că doarme în timpul actului. Alţii au mărturisit că au acţionat în deplină cunoştinţă de cauză, versiune coroborată de inculpatul principal şi de mai multe conversaţii private pe forumul coco.fr.

Din cei 51 de inculpaţi, optsprezece sunt în prezent în închisoare (şaisprezece în legătură cu acest caz, doi din alte motive) şi treizeci şi trei sunt în libertate sub control judiciar în aşteptarea procesului, care ar trebui să dureze mai mult de trei luni.

Cinci persoane, printre care soţia, copiii şi nurorile lui Dominique Pelicot, s-au constituit părţi civile. Cascada de dezvăluiri făcute de anchetatori a devastat familia. Pe lângă faptul că şi-a violat soţia, acesta şi-a fotografiat şi cele două nuori la duş, înainte de a posta imaginile pe internet. Pe echipamentul său informatic, el avea, de asemenea, o fotografie a propriei sale fiice, Caroline, inertă pe un pat, purtând lenjeria intimă a mamei sale. Aceasta a scris şi o carte, „Am încetat să te mai numesc tată”, în care descrie şocul provocat de dezvăluirea acţiunilor tatălui său, despre care nu ştia nimic.

La trei ani după evenimente, fratele mai mare a lui Dominique Pelicot, medic de profesie, a declarat pentru Paris Match că a avut nevoie de ajutorul unui psihiatru pentru a face faţă realităţii.

CE ESTE SUPUNEREA CHIMICĂ?

Din păcate, cazul acestui bărbat care a petrecut zece ani recrutând străini pe internet pentru a-i viola soţia, este reflectarea unui flagel care este tot mai răspândit.

Termenul de „supunere chimică” se referă la utilizarea de substanţe psihoactive în scopuri criminale. Scopul este ca agresorii să îşi împiedice victimele să reacţioneze la atacuri.

Conform definiţiei Agenţiei Naţionale de Sănătate din Franţa (ANSM), supunerea chimică se caracterizează prin administrarea „în scop infracţional de substanţe psihoactive, fără ştirea victimei sau sub ameninţare, pentru a comite o crimă sau o infracţiune”. Printre substanţele cele mai frecvent utilizate în Franţa se numără antihistaminicele şi sedativele, precum şi benzodiazepinele şi substanţele înrudite utilizate ca anxiolitice sau somnifere. Specialiştii menţionează, de asemenea, antidepresivele şi opioidele.

Începând din 2003, în fiecare an, pe baza plângerilor depuse, ANSM întocmeşte o listă a medicamentelor utilizate de agresori, precum şi a modului de operare ales de aceştia. Cel mai recent studiu, care acoperă anul 2021, a raportat 727 de „rapoarte suspecte”. Agresiunile sexuale continuă să fie cele mai frecvent raportate infracţiuni (75,5%), urmate de violenţa fizică (6,3%) şi furt (5,1%).

Cu toate acestea, cazurile înregistrate reprezintă probabil doar o mică parte din realitate. În ceea ce priveşte agresiunile sexuale, judecătorii sunt primii care recunosc că victimelor le poate fi dificil să depună plângere, cu atât mai mult atunci când victimele suferă de amnezie.

Deşi termenul de supunere chimică nu există ca atare în dreptul penal, trebuie remarcat faptul că administrarea unei substanţe unei persoane, fără ştirea acesteia, în vederea comiterii unui viol sau a unei agresiuni sexuale împotriva sa este pedepsită din 2018 cu cinci ani de închisoare şi o amendă de 75.000 EUR, precizează TF1.

