CEO Telegram Pavel Durov, miliardarul rus arestat în Franța, are 100 de copii biologici în 12 țări. Reacția lui Elon Musk

CEO-ul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit recent că are peste 100 de copii biologici, lăsând milioane de urmăritori cu gura căscată. „Tocmai mi s-a spus că am peste 100 de copii biologici. Cum este posibil acest lucru pentru un tip care nu a fost niciodată căsătorit și preferă să trăiască singur?”.

Antreprenorul IT de origine rusă în vârstă de 39 de ani a explicat că a început să doneze spermă în urmă cu 15 ani pentru a ajuta un prieten care se lupta cu probleme de fertilitate.

Într-o postare pe Telegram, Durov a scris: „În urmă cu cincisprezece ani, un prieten de-al meu m-a abordat cu o cerere ciudată. Mi-a spus că el și soția lui nu puteau avea copii din cauza unei probleme de fertilitate și mi-a cerut să donez spermă la o clinică pentru ca ei să aibă un copil. Am râs în hohote înainte să realizez că vorbea foarte serios. Șeful clinicii mi-a spus că „materialul donator de înaltă calitate” era insuficient și că era datoria mea civică să donez mai mult spermă pentru a ajuta anonim mai multe cupluri. Acest lucru părea suficient de nebunesc pentru a mă face să mă înscriu pentru donarea de spermă”. El a spus că astăzi, în 2024, activitatea sa anterioară de donare a ajutat peste 100 de cupluri din 12 țări să aibă copii.

El a scris că, deși a încetat să mai fie donator în urmă cu mai mulți ani, cel puțin o clinică de fertilizare in vitro încă mai are sperma sa congelată disponibilă pentru a fi utilizată anonim de familiile care doresc să aibă copii.

Reacția lui Elon Musk: Ginghis Han

Reacționând la dezvăluirea lui Durov în stilul său umoristic caracteristic, miliardarul Elon Musk a postat un mesaj pe X (fostul Twitter), spunând: „Rookie numbers lmao - Genghis Khan”.

Musk are 12 copii cu trei femei. La începutul acestui an s-a aflat că are un nou copil cu Shivon Zilis, director la Neuralink.

Despre Ginghis Han, unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile, a cucerit o mare parte din Asia, punând temeliile Imperiului Mongol, se spune că a avut mulți copii. O lucrare de cercetare publicată în Jurnalul American de Genetică Umană intitulată „Moștenirea genetică a mongolilor” a constatat că 0,5% din populația masculină a lumii are descendența genetică ai lui Ginghis Khan.

Ce plănuiește să facă Pavel Durov

Pavel Durov a declarat că plănuiește să deschidă sursa ADN-ului său, astfel încât copiii săi biologici să se poată găsi mai ușor între ei. El a spus că, deși există riscuri, nu regretă că a fost donator. El a afirmat că deficitul de spermă sănătoasă a devenit o problemă din ce în ce mai gravă la nivel mondial și că este mândru că a contribuit la atenuarea acestei probleme.

Durov a mai spus că dorește să contribuie la destigmatizarea noțiunii de donare de spermă și să stimuleze mai mulți bărbați sănătoși să facă acest lucru, astfel încât familiile care se luptă să aibă copii să aibă mai multe opțiuni. Supranumit „Zuckerberg al Rusiei”, Durov a fondat Vkontakte, cea mai mare rețea socială din Rusia, la doar 22 de ani. Cu toate acestea, refuzul său de a face compromisuri cu privire la datele utilizatorilor prin cooperarea cu autoritățile ruse a dus la exilul său.

Miliardarul Pavel Durov, CEO al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a fost arestat pe aeroportul Bourget din apropiere de Paris sâmbătă seara.

Reţeaua Telegram, deosebit de influentă în Rusia, Ucraina şi republicile fostei Uniuni Sovietice, este clasată ca una dintre principalele platforme de social media după Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok şi WeChat. Aceasta îşi propune să atingă un miliard de utilizatori în următorul an.

Cu sediul în Dubai, Telegram a fost fondată de Pavel Durov. În vârstă de 39 de ani, acesta s-a născut în Rusia, ţară pe care a părăsit-o însă în 2014 după ce a refuzat să se conformeze cererilor guvernului de a închide comunităţile care făceau opoziţie pe platforma sa de social media VK, pe care a vândut-o.

În momentul arestării sale în Franţa, pe pista aeroportului Bourget, Durov călătorea la bordul avionului său privat, a relatat TF1. El venea din Azerbaidjan, era însoţit de un bodyguard şi de o femeie şi a fost arestat în jurul orei locale 20:00 (21:00, ora României). Potrivit BFMTV, el are şi cetăţenie franceză.

Durov era vizat de un mandat de arestare în Franţa în cadrul unei anchete preliminare a poliţiei deschise pentru lipsa moderării de conţinut pe Telegram, ceea ce, în opinia poliţiei, a permis ca activitatea infracţională să continue nestingherită pe platforma sa criptată, fiind vorba inclusiv de spălare de bani, trafic de droguri şi partajarea de conţinut pedofil, infracţiuni de care Durov s-ar face complice în calitatea sa de şef al platformei.

Durov, a cărui avere a fost estimată de Forbes la 15,5 miliarde de dolari, a declarat că unele guverne au încercat să facă presiuni asupra sa, dar aplicaţia, care are acum 900 de milioane de utilizatori activi, ar trebui să rămână o „platformă neutră” şi nu un „jucător în geopolitică”.

De la emiterea mandatului de căutare pe numele său, valabil doar în Franţa, miliardarul franco-rus a evitat să mai vină în Franţa şi Europa, potrivit TF1. El se afla mai frecvent în Emiratele Arabe Unite, în ţările fostei Uniuni Sovietice şi în America de Sud. Prin urmare, prezenţa sa la Le Bourget este o enigmă deocamdată.

Durov: cea mai mare presiune asupra Telegram nu vine din partea guvernelor

În timpul interviului cu Tucker Carlson menționat de Musk pe X, Durov a spus că cea mai mare presiune asupra Telegram nu vine din partea guvernelor, ci din partea Apple și Google.

Potrivit lui, când vine vorba de libertatea de exprimare, aceste două platforme pot cenzura practic tot ceea ce oamenii pot citi sau accesa prin smartphone-urile lor.

Acest lucru nu ar fi o problemă mică pentru Telegram deoarece o mare parte a populației lumii ar pierde accesul la un instrument valoros pe care îl folosesc în fiecare zi.

În același interviu, Durov a abordat și toleranța redusă a agențiilor guvernamentale pentru confidențialitatea persoanelor prin monitorizarea internetului.

Durov crede că Bitcoin și tehnologiile inovatoare de tip crypto pot asigura modalități de luptă împotriva monitorizării tiranice a activității pe internet a oamenilor, care încalcă dreptul fundamental la intimitate.

Întreaga comunitate crypto arată forță și unitate în lupta împotriva cenzurii și sprijină fondatorul Telegram.

Valoarea criptomonedei TON creată de Durov a scăzut cu 15% în mai puțin de o oră după ce a apărut informația reținerii lui Durov.

