Criza politică se adâncește în Franța. Macron nu a reușit să numească un nou premier. "Toate astea se vor termina foarte rău"

Politicienii francezi au declarat vineri că președintele Emmanuel Macron nu a reușit să ofere asigurările necesare pentru un guvern de coaliție cu bază largă, care i-ar permite să numească un nou prim-ministru indiferent de partid, scrie thenationalnews.com.

Macron își caută al șaselea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după ce Sebastien Lecornu a demisionat luni.

Președintele convocase o reuniune a principalelor partide politice din Franța înainte de un termen limită autoimpus pentru numirea unui înlocuitor, în timp ce șeful băncii centrale a țării a avertizat că tulburările politice afectează creșterea economică.

„Nu avem niciun răspuns la preocupările noastre”, a declarat liderul partidului socialist, Olivier Faure. „Nu există nicio garanție că nu vom vota împotriva următorului guvern.”

Macron, în vârstă de 47 de ani, va trebui să găsească o figură a cărei atractivitate se întinde de la centru-dreapta la centru-stânga, pentru a ghida bugetul pentru 2026 printr-un parlament fragmentat și divizat.

Înainte de întâlnirea de vineri, biroul președintelui de la Palatul Elysee a declarat că întâlnirea trebuie să fie un „moment de responsabilitate colectivă”, ceea ce experții politici au interpretat rapid ca un semnal că Macron ar putea convoca alegeri anticipate dacă nu se găsește un candidat consensual.

Sondajele de opinie arată că președintele nu a fost niciodată atât de nepopular, iar participanții au declarat că Macron este hotărât să numească un alt prim-ministru interimar.

„Următorul prim-ministru, despre care Emmanuel Macron spune că va fi numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică”, a declarat șefa Partidului Verde, Marine Tondelier, în fața palatului Elysee.

Termen limită vineri

Previziunile inițiale privind o numire din nou a domnului Lecornu, care a demisionat după doar 27 de zile în funcție, au devenit mai puțin probabile pe parcursul zilei, pe măsură ce politicienii și-au exprimat opoziția față de această idee.

Între timp, principala rivală politică a președintelui, lidera de extremă dreaptă Marine Le Pen, a petrecut după-amiaza la o conferință a pompierilor și a postat un videoclip în care își făcea selfie-uri cu participanții, cu legenda: „întâlnirea noastră este cu poporul francez”.

Partidele de extremă dreaptă și extremă stângă nu au fost invitate la întâlnirea de după-amiază de la Palatul Elysee. Ambele au făcut lobby intens pentru alegeri anticipate, deși doamna Le Pen este ineligibilă timp de cinci ani, după ce a fost găsită vinovată pentru delapidarea fondurilor publice.

Ea a fost printre cei mai duri critici ai lui Macron vineri, descriind partidele politice tradiționale ca încercând cu disperare să evite noi alegeri - pe care sondajele de opinie arată că extrema dreaptă le-ar câștiga probabil.

Și stânga își pierde răbdarea cu Macron. „Cu cât este mai singur, cu atât devine mai rigid”, a spus doamna Tondelier. „Toate astea se vor termina foarte rău, probabil cu o dizolvare” a Adunării Naționale, a adăugat ea, ceea ce ar declanșa alegeri anticipate.

Printre alte nume vehiculate în cercurile politice se numără veteranul centrist Jean-Louis Borloo, șeful auditorului public Pierre Moscovici și Nicolas Revel, un tehnocrat care conduce administrația spitalelor din Paris.

Conflicte bugetare

Renumirea domnului Lecornu ar risca să-i înstrăineze pe liderii politici de a căror susținere are nevoie Macron pentru a forma un guvern cu bază largă, care să poată adopta un buget. Lecornu însuși a declarat la televiziunea națională la începutul acestei săptămâni că „misiunea sa s-a încheiat” și că nu va mai solicita o nouă numire.

Conflictele privind un buget care poate atât limita deficitul țării, cât și să răspundă cerințelor contradictorii atât ale stângii, cât și ale conservatorilor, durează de săptămâni întregi, cererile socialiștilor de abrogare a reformei pensiilor din 2023 și de impozitare mai mare a bogaților dovedindu-se ca fiind mari obstacole.

„Oamenii îmi spun: «Va testa ipoteza Lecornu 2 pe tine». Dacă acesta este cazul, îi urez mult succes”, a declarat doamna Tondelier la televiziunea TF1.

Gabriel Attal, fost prim-ministru Macron și lider al partidului Renașterii al președintelui, l-a avertizat pe acesta să nu numească unilateral următorul prim-ministru fără un sprijin mai larg.

„Mă tem că încercarea aceleiași metode... de numire a unui prim-ministru înainte de a se ajunge la un compromis va produce aceleași efecte”, a declarat Attal pentru France 2.

Opțiunea alegerilor anticipate

Partidele principale din Franța sunt dornice să evite alegerile parlamentare anticipate. Sondajele de opinie prevăd că extrema dreaptă va fi principalul beneficiar și că un alt parlament suspendat, dominat de trei blocuri ideologic opuse, ar fi cel mai probabil rezultat.

Criza este cea mai profundă pe care Franța, a doua cea mai mare economie a zonei euro, a cunoscut-o în ultimele decenii. Tulburările au fost precipitate parțial de pariul eșuat al președintelui privind alegerile anticipate de anul trecut, care i-au slăbit și mai mult minoritatea în parlament.

Șeful băncii centrale, Francois Villeroy de Galhau, a prevăzut că incertitudinea politică va costa economia 0,2 puncte procentuale din produsul intern brut. Sentimentul de afaceri suferea, dar economia era în general bine, a spus el. „Incertitudinea este... dușmanul numărul unu al creșterii”, a declarat dl Villeroy la radioul RTL.

Villeroy a declarat că ar fi de preferat ca deficitul să nu depășească 4,8% din PIB în 2026. Se preconizează că deficitul va ajunge la 5,4% în acest an, aproape dublu față de plafonul UE.

Penultimul prim-ministru al lui Macron, Francois Bayrou, a fost demis de Adunarea Națională din cauza planurilor sale de reducere a cheltuielilor în valoare de 44 de miliarde de euro (51 de miliarde de dolari) pentru a reduce deficitul cu 4,6%.

Agențiile de rating au emis noi avertismente cu privire la scorul de credit suveran al Franței săptămâna aceasta, după ce Lecornu a declarat luni că guvernul său demisionează, la doar 14 ore după ce și-a anunțat componența cabinetului.

