Investitorii sunt alarmați de demisia premierului francez, însă Franța nu este singura care încearcă să gestioneze ecuația dificilă dintre finanțele publice și instabilitatea politică, scrie The Guardian.

Demisia bruscă a premierului francez Sébastien Lecornu, la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, reflectă din nou tensiunea dintre finanțele publice tot mai fragile ale Franței și un climat politic profund polarizat.

Lecornu este cel mai recent prim-ministru care a încercat — fără succes — să contureze un pachet de reduceri bugetare și majorări de taxe care să poată fi adoptat într-un Parlament fără majoritate clară, în timp ce presiunea pieței obligațiunilor a crescut constant.

Președintele Emmanuel Macron rămâne acum cu o alegere dificilă: să numească un nou premier care să încerce să navigheze aritmetica politică volatilă sau, în scenariul extrem, să demisioneze el însuși. Piețele financiare au reacționat imediat, exprimând îngrijorare prin creșterea randamentelor obligațiunilor suverane.

O problemă comună în marile economii: deficite mari, răbdare publică scăzută

Deși situația Franței este acută, nu este singulară. În 2025, mai multe guverne încearcă să echilibreze deficitele bugetare în creștere cu nemulțumirea cetățenilor față de măsurile de austeritate.

Ads

Randamentele obligațiunilor — practic, dobânda plătită de guverne pentru împrumuturi — au crescut în numeroase economii majore în ultimele luni, alimentate de îngrijorările privind presiunile fiscale și apetitul politic scăzut pentru reforme bugetare.

În Japonia, randamentele obligațiunilor pe termen lung au urcat luni, pe fondul așteptărilor că viitorul premier, Sanae Takaichi, va crește cheltuielile publice, în ciuda unui nivel al datoriei publice de 250% din PIB. Această decizie vine în contextul nemulțumirii tot mai mari a populației față de creșterea prețurilor.

În Marea Britanie, candidatul potențial la conducerea Partidului Laburist, Andy Burnham, a fost ironizat de colegi pentru sugestia că guvernul nu ar trebui să fie „prizonierul piețelor obligațiunilor”, într-un moment în care Trezoreria britanică plătește anual 110 miliarde de lire sterline doar în dobânzi. Randamentele obligațiunilor britanice au fluctuat sensibil în funcție de deciziile de politică economică, dar și de evoluțiile globale.

Ads

Ministrul din umbră al Finanțelor, Rachel Reeves, insistă că regulile sale fiscale — considerate restrictive de unii colegi — sunt necesare pentru a păstra încrederea investitorilor. Marea Britanie, spre deosebire de Franța, are un guvern stabil, cu instrumente pentru a corecta dezechilibrele bugetare, începând cu creșterea taxelor. Totuși, exemplul fostului premier Liz Truss — care a rezistat în funcție doar puțin mai mult decât Lecornu — rămâne un avertisment clar privind riscurile unei politici fiscale hazardate.

Statele Unite: cheltuieli mari, reacții calme

În Statele Unite, piața obligațiunilor guvernamentale a fost relativ liniștită, în ciuda reducerilor masive de taxe anunțate de președintele Donald Trump — măsuri care, potrivit estimărilor, ar putea adăuga 2 mii de miliarde de dolari la datoria publică.

Randamentele obligațiunilor americane pe zece ani au urcat până la 4,6% în luna mai, când au existat temeri legate de planurile tarifare ale președintelui, însă acestea au fost compensate de perspectivele reducerii ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală și de entuziasmul investitorilor pentru sectorul Inteligenței artificiale.

Ads

Totuși, mulți analiști avertizează că presiunile fiscale din SUA vor deveni din ce în ce mai pronunțate. În lipsa unui plan clar din partea Casei Albe pentru reducerea deficitului — aflat deja la 6% din PIB în 2024, înainte de reducerile de taxe — riscurile sunt în creștere. „Pare un accident în așteptare,” a declarat Russell Jones de la firma de consultanță Independent Economics.

Datorii istorice, costuri în creștere

Fiecare țară se confruntă cu provocări politice proprii, însă imaginea de ansamblu este una comună. Multe guverne au acumulat datorii semnificative în urma crizei financiare globale din 2008 și, mai recent, în timpul pandemiei de Covid-19.

Aceste datorii au fost gestionabile în perioada de dobânzi scăzute, care a urmat crizei. Însă, după pandemie, băncile centrale au început să majoreze ratele dobânzilor pentru a combate inflația — accentuată ulterior și de invazia Rusiei în Ucraina — ceea ce a dus la creșterea costurilor de împrumut pentru state.

„Publicul are senzația că a trecut deja printr-o perioadă dificilă, iar disponibilitatea pentru noi sacrificii este foarte limitată”, explică Neil Shearing, economist-șef la Capital Economics.

Ads

Într-un raport publicat la începutul anului, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) arăta că, între 2021 și 2024, costurile cu dobânzile raportate la PIB au crescut în rândul statelor membre de la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii la cel mai ridicat.

„Guvernele și companiile au împrumutat 25 de mii de miliarde de dolari de pe piețele internaționale în 2024 — de aproape trei ori mai mult decât în 2007”, au transmis economiștii OECD. „Această creștere este, în mare măsură, moștenirea crizei financiare globale din 2008 și a pandemiei, în timpul căreia pachetele masive de sprijin fiscal — finanțate prin datorie — au evitat recesiuni și mai adânci.”

În paralel, guvernele se confruntă cu presiuni bugetare suplimentare, generate de îmbătrânirea populației, tranziția energetică spre emisii net-zero și, în cazul Europei, nevoia de a crește cheltuielile pentru apărare, în contextul unei posibile retrageri treptate a SUA din angajamentele NATO.

Toți acești actori financiari suverani concurează pentru aceiași investitori globali. Iar îngrijorările privind sustenabilitatea datoriilor într-o economie majoră pot afecta în lanț și alte state — cum s-a întâmplat atunci când randamentele obligațiunilor britanice au urmat tendințele celor din SUA la începutul anului, ceea ce a crescut presiunea politică asupra guvernului de la Londra.

Pentru moment, criza politică din Franța rămâne în centrul atenției, în timp ce Emmanuel Macron analizează următorii pași. Însă creșterea globală a îndatorării lasă multe guverne vulnerabile în fața chiar și a unor mici fluctuații ale dobânzilor — iar fiecare episod de neliniște pe piețele financiare se traduce într-un cost politic considerabil, conchide The Guardian.

Ads