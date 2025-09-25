Drone neidentificate au survolat o bază militară din nord-estul Franței. Autoritățile au întărit de urgență măsurile de securitate

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 23:03
45 citiri
Drone neidentificate au survolat o bază militară din nord-estul Franței. Autoritățile au întărit de urgență măsurile de securitate
Drone neidentificate au survolat o bază militară din nord-estul Franţei FOTO X/@thetoitoi

Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în weekendul trecut deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franței, a declarat joi, 25 septembrie, pentru AFP delegația militară departamentală (DMD), confirmând o informație publicată de ziarul local L'Union.

A fost vorba de aparate de mici dimensiuni, nu de „drone pilotate de militari”, a precizat DMD. Acest incident „este excepțional”, a subliniat DMD.

Conform procedurii în cazul zborurilor cu drone, „s-au întărit măsurile de securitate puse în aplicare pentru a face față acestei situații” și s-a depus o plângere la jandarmerie.

Niciun element nu permite să se considere, în acest moment, că ar putea fi vorba de o interferență străină, consideră DMD, în condițiile în care aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost închise temporar la începutul săptămânii din cauza prezenței unor drone neidentificate. Alte aeroporturi civile din Danemarca, precum și o bază aeriană militară daneză au fost survolate de drone în noaptea de marți spre miercuri.

Tabăra militară din Mourmelon-le-Grand a găzduit anul trecut soldați ucraineni în curs de instruire, în cadrul grupului operativ „Champagne”. Din acest an, baza găzduiește și un „centru de antrenament tactic pentru drone” (CETD).

Avioane de recunoaștere rusești au survolat o fregată germană

Rusia continuă să testeze limitele NATO. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a raportat Bundestagului un alt incident: piloți ruși au survolat o fregată germană în Marea Baltică, a scris Welt.

Potrivit lui Pistorius, o aeronavă militară rusească a survolat o fregată a Marinei Germane în Marea Baltică. Politicianul a comparat incidentul cu pătrunderea dronelor și a avioanelor de vânătoare rusești în spațiul aerian polonez și estonian. Survolurile sunt considerate o provocare inutilă în armată.

Conform unui articol din „Der Spiegel”, avioanele de recunoaștere rusești au survolat fregata germană „Hamburg” de două ori. Surse din Bundeswehr au declarat că avioanele de recunoaștere rusești au survolat fregata germană, care participă la exercițiul NATO „Neptune Strike”, la joasă altitudine, vineri și sâmbătă (19-20 septembrie). Piloții ruși nu au răspuns la mesajele radio.

Incident șocant într-un restaurant KFC. Bărbat găsit mort în toaletă, la 30 de ore după ce a comandat mâncare
Incident șocant într-un restaurant KFC. Bărbat găsit mort în toaletă, la 30 de ore după ce a comandat mâncare
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit mort în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC în Grande-Synthe, în nordul Franţei, la 30 de ore după ce a fost văzut pentru ultima...
Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul
Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul
O profesoară a fost înjunghiată de un elev chiar în timpul cursurilor la o școală gimnazială din Alsacia, în nord-estul Franței. Polițiștii au arestat un suspect în vârstă de 14...
#Franta, #drone neidentificate, #baza militara franta survol , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
ObservatorNews.ro
18 angajati CJAS Bacau au furat peste 1 milion de lei si i-au bagat in imobiliare. Cum au fost prinsi
Adevarul.ro
Trei tinere au fost mutilate, violate si ucise cu o cruzime greu de imaginat, in direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Suspectul în cazul mesajelor de amenințare primite de școli și spitale, reţinut de procurorii DIICOT. Acuzațiile grave care i se aduc
  2. Soția lui Charlie Kirk, disperată să înlăture un „blestem” înainte de moartea activistului. Povestea controversată din jurul atacului
  3. Drone neidentificate au survolat o bază militară din nord-estul Franței. Autoritățile au întărit de urgență măsurile de securitate
  4. Zelenski avertizează Kremlinul: „Opriți războiul sau aflați unde sunt adăposturile antiaeriene”
  5. Kremlinul, avertizat de europeni în spatele ușilor închise. NATO este pregătită să răspundă cu forţă maximă la viitoare încălcări ale spaţiului său aerian
  6. Președintele Nicușor Dan temperează criticile la adresa Justiției: "Avem nevoie de magistrați. Dacă vrem să băgăm oameni în pușcărie, avem nevoie de procurori"
  7. Cine i-a deschis ochii lui Trump asupra războiului din Ucraina
  8. O mașină de poliție a fost implicată într-un accident, după ce transportase mai multe persoane reținute. Un polițist este rănit
  9. Trump și UE. Ce se pregătește pe continent, după discursul președintelui SUA la ONU: „Deja a debarcat în Europa”
  10. Cancelarul german Friedrich Merz vrea ca activele rusești înghețate să fie folosite pentru Ucraina

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!