Drone neidentificate au survolat o bază militară din nord-estul Franței. Autoritățile au întărit de urgență măsurile de securitate

Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în weekendul trecut deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franței, a declarat joi, 25 septembrie, pentru AFP delegația militară departamentală (DMD), confirmând o informație publicată de ziarul local L'Union.

A fost vorba de aparate de mici dimensiuni, nu de „drone pilotate de militari”, a precizat DMD. Acest incident „este excepțional”, a subliniat DMD.

Conform procedurii în cazul zborurilor cu drone, „s-au întărit măsurile de securitate puse în aplicare pentru a face față acestei situații” și s-a depus o plângere la jandarmerie.

Niciun element nu permite să se considere, în acest moment, că ar putea fi vorba de o interferență străină, consideră DMD, în condițiile în care aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost închise temporar la începutul săptămânii din cauza prezenței unor drone neidentificate. Alte aeroporturi civile din Danemarca, precum și o bază aeriană militară daneză au fost survolate de drone în noaptea de marți spre miercuri.

Tabăra militară din Mourmelon-le-Grand a găzduit anul trecut soldați ucraineni în curs de instruire, în cadrul grupului operativ „Champagne”. Din acest an, baza găzduiește și un „centru de antrenament tactic pentru drone” (CETD).

Avioane de recunoaștere rusești au survolat o fregată germană

Rusia continuă să testeze limitele NATO. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a raportat Bundestagului un alt incident: piloți ruși au survolat o fregată germană în Marea Baltică, a scris Welt.

Potrivit lui Pistorius, o aeronavă militară rusească a survolat o fregată a Marinei Germane în Marea Baltică. Politicianul a comparat incidentul cu pătrunderea dronelor și a avioanelor de vânătoare rusești în spațiul aerian polonez și estonian. Survolurile sunt considerate o provocare inutilă în armată.

Conform unui articol din „Der Spiegel”, avioanele de recunoaștere rusești au survolat fregata germană „Hamburg” de două ori. Surse din Bundeswehr au declarat că avioanele de recunoaștere rusești au survolat fregata germană, care participă la exercițiul NATO „Neptune Strike”, la joasă altitudine, vineri și sâmbătă (19-20 septembrie). Piloții ruși nu au răspuns la mesajele radio.

